به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور عصر امروز یکشنبه ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت این تیم پس از شکست برابر تراکتورسازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شکست بسیار تلخی بود. ما در این بازی بدشانسی های زیادی آوردیم و واقعا توپ هایمان وحتی پنالتی ما گل نشد.



وی در مورد خبرهایی که حکایت از استعفایش داشت گفت: من هیچ استعفایی نداده ام و این یک حرف نادرست است. من تعامل بسیار خوبی با هدایتی مالک باشگاه استیل آذین دارم. البته بعد از شکست برابر تراکتور سازی در کنفرانس مطبوعاتی ام حرف زدم وگفتم که اگر باشگاه از من بهتر را می تواند به استیل اذین بیاورد تا نتایج را عوض کند حق طبیعی هدایتی و باشگاه است تا این کار را انجام دهد من خودم حاضرم در این شرایط کنار بروم.



سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در مورد واکنش هدایتی به این اتفاقات گفت: من واقعا خوشحالم که با فردی مثل هدایتی کار می کنم ایشان همیشه به من لطف دارد پس از بازی با تراکتور هدایتی با من تماس گرفت واز نوع بازی بچه ها تشکر کرد اما از نتایج ما نگران بود وگفت نتیجه خوب نبود اما باور کرد که بچه ها به خوبی تلاش کردند.



وی ادامه داد: باشگاه حمایت خوبی از من داشته است من به استیل آذین تعهد دارم و تا روزی که باشم باتمام توان برای رسیدن به موفقیت در این تیم می جنگم تا انشاالله نتایج‌مان هم بهتر شود.

محمد خاکپور در پاسخ به این پرسش که آیا استیل آذین در لیگ برتر می ماند گفت: من مطمئن هستم استیل آذین می ماند. چه من باشم یا نباشم چون به این تیم و بازیکنانش اعتقاد دارم. من با این بچه ها در طول مدتی که زندگی کرده ام متوجه شده ام که می خواهند موفق باشند



سرمربی استیل آذین در مورد دلایل ناکامی این تیم گفت: در هر بازی متاسفانه بدشانسی گریبان گیر ما می شود فوتبال روزهای بد خودش را به ما نشان می دهد اما به زودی این روزهای تبدیل به خوب می شود. من ایمان دارم 10 بازی مانده تا لیگ برتر پایان بپذیرد. انشاالله با کمک بچه ها غیرت وتعصب بازیکنان تاثیر گذار وحمایت های همه جانبه هدایتی که بسیار برای من جالب ومثال زدنی است به اهدافمان می رسیم. مطمئن باشید تلاش های خودمان را دو برابر خواهیم کرد.

تیم فوتبال استیل آذین در پایان هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با 20 امتیاز رد رده هجدهم و انتهای جدول رده بندی قرار دارد و یکی از گزینه های سقوط به لیگ دسته اول است.