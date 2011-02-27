  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

استقبال آلمان از تحریم لیبی/مرکل بر لزوم کناره گیری قذافی تاکید کرد

استقبال آلمان از تحریم لیبی/مرکل بر لزوم کناره گیری قذافی تاکید کرد

صدراعظم آلمان ضمن استقبال از تصویب قطعنامه 1970 شورای امنیت علیه لیبی از معمر قذافی خواست هر چه زودتر از قدرت کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دیکتاتور لیبی و نزدیکان وی گفت: این اقدام علامت روشنی بود که از طریق آن جامعه جهانی نشان داد زیر پا گذاشتن حقوق بشر را تحمل نمی کند.

به اعتقاد مرکل، اجماع کامل اعضای شورای امنیت در تصویب این قطعنامه بیانگر قاطعیت جامعه جهانی در مورد قذافی بوده و این پیام را برای وی داشت که دیگر زمان رفتن وی سر رسیده است.
 
15 عضو شورای امنیت شب گذشته با اعمال تحریمهای شدید علیه رژیم معمر القذافی، خانواده و نزدیکان وی موافقت کردند.
این تحریمها شامل ممنوعیت فروش سلاح به لیبی و منع سفر قذافی و 16 نفر از اعضای خانواده (7 پسر، همسر و یک دختر) و نزدیکان وی است.
 
همچنین اعضای این شورا با ارجاع پرونده کشتار مردم لیبی توسط رژیم قذافی به دادگاه جنایی بین المللی موافقت کردند و از مسئولان این کشور خواستند که با دادگاه مذکور همکاری کامل کند.
کد مطلب 1263012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها