موج اعتراضات به عمان رسید / دو کشته در تظاهرات جوانان خشمگین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، شاهدان عینی گزارش دادند که در تظاهرات امروز در شهر "صحار" در 230 کیلومتری پایتخت این کشور دو نفر کشته و جمعی دیگر کشته شدند.

این شاهدان افزودند: حدود هزار عمانی شنبه تحصن آرامی را به سوی میدان کره زمین در شهر صحار آغاز کردند. خواسته معترضان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به شغل بود.

شاهدان مذکور تصریح کردند : صبح امروز معترضان سعی کردند که مانع حرکت عمومی در مسیر این میدان شوند و آنها همچنین سعی کردند که مرکز پلیس را اشغال کنند که این اقدام معترضان به درگیری با پلیس انجامید.

به گزارش این شاهدان، پلیس عمان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد که این درگیری موجب کشته شدند دو نفر شد.

همچنین تظاهرات دیگری در شهرهای صور، صلاله و عبری نیز برگزار شده است. این شاهدان تاکید کردند که مرکز پلیس صحار و یک ساختمان دولتی به آتش کشیده شده است.

شایان ذکر است که میدان صحار مناطقی از سلطان نشین عمان را به امارات متحده عربی متصل می کند. همچنین این میدان حلقه اتصال با منطقه صنعتی عمان است.