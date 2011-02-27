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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

در سال جاری؛

مجوز ایجاد 95 تشکل دینی در اردبیل صادر شد

مجوز ایجاد 95 تشکل دینی در اردبیل صادر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ایجاد 95 تشکل دینی در سطح این استان مجوز صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت عصر یکشنبه در جلسه ارزیابی عملکرد یک ساله تشکلهای دینی استان اظهار داشت: در طی این مدت عملیات اجرایی تدوین بانک اطلاعات تشکلهای دینی استان نیز تکمیل و مدون شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیشتر شاخصهای مد نظر برای تشکلهای دینی در استان محقق شده است، افزود: از ابتدای سال جاری در خصوص بهینه سازی فعالیتهای تشکلهای مذهبی، تقویت بنیه فکری آنها، اجرای طرح مستمر تغذیه فکری، اجرای آموزشهای تخصصی و حمایت مادی و معنوی از تشکلها برنامه های ویژه ای اجرا شد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان بازرسی از 250 هیئت مذهبی، بروز رسانی و احیا مجدد انجمنهای اسلامی، برگزاری انتخابات کانون مداحان، نشستهای تخصصی با محور آسیب شناسی عزاداری و برگزاری مراسم متمرکز تاسوعای حسینی اردبیل برای دومین سال متوالی را از دیگر فعالیتهای مرتبط با تشکلهای دینی استان در سال 89 برشمرد.

وی برگزاری سومین کنگره شعر عاشورایی و چاپ کتاب نوحه با عنوان "قنوت عشق" از آثار شعرای برجسته کشور را از دیگر اقدامات این واحد عنوان کرد و ابراز داشت: نتایج اقدامات این واحد ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتها و کاهش چشمگیر خرافات در مراسمات عزاداری استان تاثیرگذار بوده است.

نظافت همچنین محور فعالیت واحد تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی را اعتلا فکری و فرهنگی تشکلهای مذهبی دانست و تصریح کرد: ساماندهی اقشارتاثیرگذار، توسعه و تحکیم ارتباطات فرهنگی، ایجاد بانک اطلاعات، تجزیه و تحلیل عملکرد "سمنها" و نظارت بر فعالیتهای هیئتهای مذهبی دردو بخش آقایان و بانوان از فعالیتهای دیگر این واحد است.

کد مطلب 1263015

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