مجوز ایجاد 95 تشکل دینی در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت عصر یکشنبه در جلسه ارزیابی عملکرد یک ساله تشکلهای دینی استان اظهار داشت: در طی این مدت عملیات اجرایی تدوین بانک اطلاعات تشکلهای دینی استان نیز تکمیل و مدون شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیشتر شاخصهای مد نظر برای تشکلهای دینی در استان محقق شده است، افزود: از ابتدای سال جاری در خصوص بهینه سازی فعالیتهای تشکلهای مذهبی، تقویت بنیه فکری آنها، اجرای طرح مستمر تغذیه فکری، اجرای آموزشهای تخصصی و حمایت مادی و معنوی از تشکلها برنامه های ویژه ای اجرا شد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان بازرسی از 250 هیئت مذهبی، بروز رسانی و احیا مجدد انجمنهای اسلامی، برگزاری انتخابات کانون مداحان، نشستهای تخصصی با محور آسیب شناسی عزاداری و برگزاری مراسم متمرکز تاسوعای حسینی اردبیل برای دومین سال متوالی را از دیگر فعالیتهای مرتبط با تشکلهای دینی استان در سال 89 برشمرد.

وی برگزاری سومین کنگره شعر عاشورایی و چاپ کتاب نوحه با عنوان "قنوت عشق" از آثار شعرای برجسته کشور را از دیگر اقدامات این واحد عنوان کرد و ابراز داشت: نتایج اقدامات این واحد ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتها و کاهش چشمگیر خرافات در مراسمات عزاداری استان تاثیرگذار بوده است.

نظافت همچنین محور فعالیت واحد تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی را اعتلا فکری و فرهنگی تشکلهای مذهبی دانست و تصریح کرد: ساماندهی اقشارتاثیرگذار، توسعه و تحکیم ارتباطات فرهنگی، ایجاد بانک اطلاعات، تجزیه و تحلیل عملکرد "سمنها" و نظارت بر فعالیتهای هیئتهای مذهبی دردو بخش آقایان و بانوان از فعالیتهای دیگر این واحد است.