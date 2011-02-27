سرمایه گذاری در بخش معدن فارس 200 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سید داود حسینی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکنون حدود یک هزار و 128 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش معادن استان انجام شده، گفت: این موضوع رشد 113 درصدی اشتغال در بخش معدن را نیز به همراه داشته است.

وی افزود: هم اکنون پنج هزار و 289 نفر از بخش معدن استان مشغول به کار هستند.

معاون امور مغادن و اکتشافات سازمان صنایع و معادن فارس با بیان اینکه در سطح استان 20 نوع ماده معدنی استخراج می شود، گفت: در برخی موارد این استان عناوین اول و دوم کشور را به خود اختصاصی داده است.

حسینی افزود: استان فارس با سالانه 1.5 میلیون تن، 90 درصد از استخراج خاک نسوز و صنعتی کشور را به خود اختصاص داده و عنوان اول کشور را در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: علاوه برآن اولین و بزرگترین ذخیره نیکل کشور با ذخیره 2.2 میلیون تن دراستان فارس کشف شده است.

معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنایع و معادن فارس همچنین از ریشه دوم استان در استخراج انواع سنگ های تزیینی نما خبر داد و گفت: سالانه 2.5 میلیون تن سنگ تزیینی و نما از معادن فارس استخراج می شود.

وی همچنین میزان رشد 160 درصدی اکتشاف مواد معدنی در پنج سال اخیر در استان خبر داد و افزود: در این مدت 238 میلیون تن ذخیره جدید معدنی در استان کشف شده است.

حسینی تصریح کرد: در این زمینه 13 میلیون تن ذخایر سنگ آهن در سه سال اخیر کشف شده و ریشه دوم ذخایر سنگ گچ کشور نیز مربوط به فارس است.

معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنایع و معادن فارس همچنین از رشد 150 درصدی ظرفیت استخراج مواد معدنی در استان از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکنون خبر داد و گفت: ظرفیت مواد معدنی به بیش از 20 میلیون تن در سال رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص اعتبارات دولتی برای تولید زیرساختهای معدنی عنوان کرد: در زمینه احداث جاده دسترسی به معدن و خطوط برق در سه سال اخیر 117 میلیارد ریال هزینه شده است.