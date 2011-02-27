به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پژمان عقدک بعدازظهر شنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: بیماریهای مرتبط با تولد نوزادان و سرطانها نیز عوامل شایع در مرگومیر مردم ایران است.
وی افزود: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت کشور، سلامت مردم ایران در رتبه ۹۶ جهان و توزیع سلامت در کشور رتبه ۱۱۳ جهان را در اختیار دارد.
مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی رتبه پاسخگویی به نیازهای مردم ایران در زمینههای سلامتی را ۱۰۰ اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چشمانداز نظام سلامت در افق ۱۴۰۴، سلامت روانی و اجتماعی، تامین عدالت اجتماعی و سهم عادلانه مالی را مد نظر قرار داده است.
وی با اشاره به شاخص DALY در مقایسههای سازمان بهداشت جهانی افزود: این شاخص وضعیت و فاصله سلامت یک جمعیت با جمعیت ایدهآلی را که در آن هر شخصی تا کهنسالی بدون بیماری زنده میماند، مقایسه میکند.
مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: طبق شاخص DALY در ایران ۲۱ ردیف عامل اصلی مرگ و میر در ایران ذکر شده که سکته قلبی، حوادث، ترافیک، سکته مغزی، فشارخون و سرطان معده جزو نخستین عوامل این شاخص در کشور است.
وی اضافه کرد: طبق شاخصهای مختلف جهانی از جمله شاخص DALY، حوادث عمدی، بیماریهای روانی، بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای مرتبط با تولد نوزاد و سرطانها پنج عامل نخست و مهم مرگومیر در ایران است.
عقدک با بیان اینکه شیوه زندگی مردم اصفهان با صنعت عجین شده، تاکید کرد: استان اصفهان به دلیل آلایندههای مختلف در چند نوع سرطان رتبه اول کشور را در اختیار دارد.
وی اظهار داشت: در صورت عدم برنامهریزی مناسب و کنترلهای بهداشتی و روانی تا سال ۲۰۲۰، بانوان ایرانی افسردهترین بانوان جهان میشوند.
