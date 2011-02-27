حدود 100 هزار نفر از لیبی گریخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب از خروج تقریبا 100 هزار نفر از لیبی و پناهنده شدن آنها به کشورهای همسایه این کشور خبر داد.

بر این اساس این تعداد از پناهجویان که عمدتا اتباع خارجی شاغل در لیبی بوده اند بیش از همه به مصر و تونس گریخته اند.

در حال حاضر گروههای مختلفی از سازمانهای دولتی و غیردولتی در تونس، مصر و دیگر کشورهای همسایه لیی مشغول کمک رسانی و حمایت از این پناهجویان هستند.

بیشترین میزان خروج از لیبی مربوط به شروندان مصری و چینی است که در شرکتهای نفتی و صنعتی لیبی مشغول به کار بوده و پس از اوج گیری درگیریها کار خود را رها کرده و گریخته اند.

این در حالی است که اعتراضات دو هفته اخیر در لیبی با سرکوب شدید ارتش و مزدوران معمر قذافی روبرو شده و هزاران کشته و مجروح داشته است.