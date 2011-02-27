مالکی برای وزیران ضرب الاجل تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، "نوری المالکی" به وزیران کابینه اش 100 روز فرصت داد که عملکرد خود را تصحیح کنند.

در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است : مالکی ضرب الاجل صد روزه را برای وزیران قرار داده است تا پس از آن عملکرد آنها را بسنجد و به طور کلی عملکرد کابینه از امروز تا مهلت مشخص شده ارزیابی و میزان موفقیت و شکست آن معلوم شود.

شایان ذکر است که کابینه عراق در واکنش به برگزاری تجمعات در برخی مناطق این کشور جلسات ویژه داشت. امروز سلمان ناصر الزرکانی استاندار بابل استعفا کرد تا سومین استاندار مستعفی پس ازشروع نا آرامی ها دراین کشور باشد.