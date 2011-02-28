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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۹

نشاط در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنیم "پرتقال خونی" بهار سال 90 اکران شود

تلاش می‌کنیم "پرتقال خونی" بهار سال 90 اکران شود

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "پرتقال خونی" از تلاش برای اکران عمومی این فیلم در بهار سال 90 خبر داد.

محمد نشاط تهیه کننده "پرتقال خونی" درباره اکران عمومی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با وجود بی‌مهری که جشنواره فیلم فجر به فیلم "پرتقال خونی" داشت، خوشبختانه ما جواب خود را از مخاطب گرفتیم و با استقبال بسیار خوبی در سینماهای مردمی روبرو شدیم.

وی افزود: این فیلم در فهرست 10 فیلم برتر معاونت سیما انتخاب شد و جمعه ششم اسفندماه در سینما صحرا به نمایش در آمد. برای پروانه نمایش نیز درخواست کردیم تا برای اکران بهار سال 90 اقدام کنیم.

فریبرز عرب‌نیا، نیوشا ضیغمی، حامد بهداد، زیبا بروفه، آهو خردمند و ویشکا آسایش در تازه‌ترین فیلم سیروس الوند ایفای نقش کرده‌اند. فیلم سینمایی "پرتقال خونی" روایت داستان مهندس میانسالی به نام والا است که در آستانه جدایی از همسرش است و...

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه‌کننده و مدیر تولید: محمد نشاط.﻿

کد مطلب 1263022

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