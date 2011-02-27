تصویب حدود و قوانین آلودگی صوتی در شورای عالی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بیوک رئیسی افزود: در اجرای ماده 13 آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در شورای عالی محیطزیست طرح و در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به تصویب رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به مفاد مصوبه مذکور گفت: استفاده از بلندگو به استثنای اذان صبح، انجام عملیات ساختمانی به استثنای خاکبرداری و تخلیه و بارگیری آهن آلات از ساعت 24 تا 6 صبح در مناطق با کاربری مسکونی و درمانی ممنوع است.

بیوک رئیسی همچنین فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی در کاربریهای مسکونی، آموزشی و درمانی محدوده شهری را منوط به رعایت فواصل مصوبه فوق الذکر دانست.

وی تصریح کرد: غالب فعالیت صنفی و خدماتی، بایستی حداقل فاصله 50 متری از مناطق مسکونی و آموزشی و 100 متر از مراکز درمانی را رعایت کنند و این موضوع بایستی در صدور پروانه فعالیت توسط سازمانها و اتحادیه های ذیربط کاملا رعایت و از محیط زیست استعلام گردد.

بیوک رئیسی تاکید کرد: واحدهای مستقر در اطراف مناطق با کاربری مسکونی، آموزشی و درمانی موظفند ضمن رعایت فواصل مذکور از تجهیزات و امکانات لازم برای کاهش آلودگی صوتی مطابق استانداردهای زیست محیطی استفاده نمایند. وی افزود: ساز و کارهای قانونی جهت برخورد با افراد متخلف و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی در قانون پیش بینی شده است.