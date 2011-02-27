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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

گزارش تمرین امروز آبی‌پوشان/

حضور پررنگ گده در تمرین استقلال/ توصیه‌های مظلومی به بازیکنان برای دیدار با السد

حضور پررنگ گده در تمرین استقلال/ توصیه‌های مظلومی به بازیکنان برای دیدار با السد

تمرین تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که مربی آلمانی نقش پررنگی در انجام امور تاکتیکی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری نخستین دیدار لیگ قهرمانان آسیا برابر السد آماده می کند عصر امروز تمریناتش را در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی برگزار کرد که تنها محمد محمدی غایب بود و سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

در این تمرین پرویز مظلومی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست در نخستین دیدار لیگ قهرمانان آسیا گام را محکم بردارند و با یک پیروزی خوب شرایط را برای صعود به مرحله بعدی این دوره از رقابتها آماده کنند.

در طول تمرینات امروز یورگن گده آلمانی مرد همکاره بود و دستورات تاکتیکی و نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد. پرویز مظلومی و سایر اعضای کادر فنی نیز با حضور در کنار زمین دستورات لازم را به بازیکنان می دادند.

در این تمرین که در حضور کمتر از 15 تماشاگر طرفدار استقلال برگزار شد، امین نوروزی مسئول کادر پزشکی باشگاه استقلال از ابتدا حضور داشت و با توجه به دیدار حساس این تیم برابر السد سلامتی بازیکنان را زیر نظر داشت.

کد مطلب 1263026

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