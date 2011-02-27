ایران چک 100 هزار تومانی از وجوه خودپردازهای بانک ملی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا حسین‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر امور شعب بانک ملی سرپرستی استان اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سیستم بانکی تمهیدات خوبی برای فراهم کردن اعتبار مورد نیاز مردم در شب عید اندیشیده است و اهتمام بانک ملی بر این است تا از حضور مردم در بانک‌ها کاسته و تمایل آنها برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POS را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه تجهیزات کافی برای انجام عملیات بانکی در شب عید در کشور تهیه شده است، تصریح کرد: در سه ماه پایانی سال‌جاری ستادی دائمی برای تنظیم امور بانکی از جمله تامین اسکناس مورد نیاز مردم تشکیل شده است.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران افزود: خودپردازهای بانک ملی در سراسر کشور در شب عید در سه شیفت کاری به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند اما اگر لحظه‌ای این ارتباطات قطع شود از اختیارات بانک خارج است.

وی با اشاره به اینکه تهیه ایران چک 50 هزار تومانی برای تامین وجه نقد مورد نیاز مردم در شب عید در خودپردازهای بانک ملی سراسر کشور قرار خواهند گرفت، گفت: ایران چک 100 هزار تومانی از گردونه تامین وجه خودپردازهای بانک ملی استان اصفهان خارج شده است و در شب عید امسال در این دستگاه‌ها قرار نخواهند گرفت.

حسین‌زاده ادامه داد: پیشنهاد ما به مردم برای استفاده از تجهیزات بانکی استفاده کمتر از دستگاه‌های خودپرداز و استفاده بیشتر از دستگاه‌های POS در فروشگاه‌ها به منظور حمل کمتر پول نقد است.

وی افزود: در حال حاضر 200 هزار دستگاه POS و سه هزار و 600 دستگاه خودپرداز بانک ملی در کشور وجود دارد، که از تمامی ظرفیت آنها برای خدمت‌رسانی به مردم در شب عید استفاده می‌کنیم.

تمام مفاد بانکداری ایران بر اساس عقود اسلامی است

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه قانونی که هم‌اکنون در سیستم بانکی اعمال شده است، کاملا اسلامی است، تصریح کرد: تمام مفاد این قانون براساس عقود اسلامی و نظر فقیهان دینی تدوین یافته است.

وی گفت: بانک ملی ایران به حداکثر متقاضیان، تسهیلات پرداخت کرده است به گونه‌ای که طبق برآوردها تاکنون 98 درصد منابع بانک ملی در بخش قرض‌الحسنه مصرف شده است.

حسین‌زاده ادامه داد: مشتریانی که حساب یارانه نقدی دریافتی آنها در بانک ملی است می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت این بانک در آینده استفاده کنند.

وی بیان داشت: این تسهیلات از سال آینده و از طریق قرعه‌کشی به دارندگان حساب یارانه در بانک ملی پرداخت خواهد شد.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از منابع بانکی به مصرف‌کنندگان به منظور ایجاد اشتغال و تولید در کشور برای ما قابل اهمیت است، بیان داشت: تمام تلاش بانک‌ها در راستای افزایش سود خود برای پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان است تا باری از دوش کشور برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات و منابع بانکی را سپرده‌های مشتریان تشکیل می‌دهد، افزود: با توجه به اینکه بخشی از منابع بانکی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و تنها قسمتی از آن را می‌‌‌توان در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کرد، انتقادات مشتریان در مورد عدم پرداخت تسهیلات به آنها از سوی بانک‌ها تازگی ندارد.

بانک ملی برای کاهش معوقات بانکی شفاف سازی کرده است



حسین زاده با بیان اینکه بانک ملی ایران به منظور کاهش معوقات بانکی، در بخش نرم‌افزاری خود شفاف‌سازی‌هایی را اجرایی کرده است، خاطرنشان کرد: 130 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی سال گذشته این بانک، در سال‌جاری به 80 تا 85 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.



کاهش معوقات بانک ملی ایران به 50 هزار میلیارد ریال



وی تصریح کرد: با وصول تمامی معوقات بانک ملی در سراسر کشور و با همکاری قوه قضاییه میزان این معوقات تا پایان سال‌جاری به 50 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.



عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اضافه کرد: گروه اقتصاد خرد خانوار در قالب راه‌اندازی بانک کارگشایی یکی دیگر از برنامه‌های تحولی بانک ملی ایران در سال‌جاری بوده است به گونه‌ای که از ابتدای امسال تاکنون 11 شعبه بانک کارگشایی به 50 شعبه افزایش یافته است.



با راه اندازی شعب PLS مردم در اجرای پروژه های عظیم سهیم می شوند



وی در بخش دیگری از صحبت های خود از افتتاح شعب PLS به عنوان یکی دیگر از بندهای طرح تحول بانک ملی ایران یاد کرد و اظهار داشت:تعداد این شعب در کشور به 400 شعبه افزایش خواهد یافت و تمامی کشور در اجرای پروژه‌های عظیم سهیم خواهند بود.



حسین زاده در خصوص برنامه‌های بانک ملی ایران برای کمک به افزایش نقش کمرنگ صنعتگران ایرانی در عرصه تجارت جهانی با در نظر گرفتن مسئله تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا و امریکا، تاکید کرد: بانک ملی ایران در تحریم‌ها تجربه فراوانی دارد و این تحریم‌ها از چهار سال پیش برای بانک ملی ایران آغاز شده است.



وی افزود: بانک ملی ایران با وجود تحریم‌ها تمامی وظایف بانکی خود را در این چهار سال به خوبی انجام داده است و این در حالی است که تکالیف بانک ملی به عنوان تنها بانک دولتی ایران، از زمان خصوصی‌شدن بسیاری از بانک‌ها، دو چندان شده است.



عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اضافه کرد: براساس علوم بانکی با وجود تحریم‌های بسیار علیه بانک ملی ایران، این بانک توانسته است توسعه مورد نظر خود را طی این سال‌ها افزایش دهد اگرچه تحریم‌های اروپایی و امریکایی هزینه‌های سنگینی را بر بانک ملی تحمیل کرده است.



وی ادامه داد: هم‌اکنون 30 درصد از گردش مالی صاحبان صنایع به منظور صادرات و واردات از طریق بانک ملی اجرایی می‌شود و تاکنون مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم و در آینده نیز نخواهیم داشت.