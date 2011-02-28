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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

فکری قبل از دیدار با السد:

استقلال با هدف قهرمانی شروع می‌کند/ عرب‌ها دنبال شگفتی برابر ایران هستند

استقلال با هدف قهرمانی شروع می‌کند/ عرب‌ها دنبال شگفتی برابر ایران هستند

مربی تیم فوتبال استقلال هدف این تیم در لیگ قهرمانان آسیا را رسیدن به قهرمانی عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف بزرگ باید از گام اول با اقتدار به میدان برویم.

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: می دانیم که بازی سختی برابر السد پیش رو داریم چرا که این تیم از وجود چند بازیکن خارجی استفاده می کند و قطعا در تهران هم حریف دست و پا بسته‌ای برای ما نخواهد بود.

وی ادامه داد: با این حال استقلال هم تیم بزرگ و پرمهره‌ای است که برای کسب عنوان قهرمانی وارد فصل جدید لیگ قهرمانان می شود و بازیکنان ما از انگیزه بالایی برای رسیدن به این مهم برخورداند. ما تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته‌ایم و برای این بازی کاملا آماده هستیم.

مربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا فاصله کوتاه بین دیدار سپاهان با السد برای بازیکنان مشکلی ایجاد نخواهد کرد گفت: تصور نمی کنم مشکلی داشته باشند چرا که فاصله زمانی خوبی بین دو بازی وجود داشت، بازیکنان به خوبی استراحت کرده‌اند و برای بازی با السد در شرایط مطلوبی قرار دارند.

وی در ادامه از هواداران استقلال خواست بازیکنان را در روز دیدار با السد تنها نگذارند و خاطرنشان کرد: قطعا برگزاری اولین بازی در ورزشگاه آزادی برای ما نقطه قوت است و امیدوارم با حضور هواداران بتوانیم برابر السد به پیروزی برسیم و گام اول را محکم برداریم.

فکری در پایان گفت: عرب‌ها همواره به دنبال پیروزی برابر ایران و رقم زدن شگفتی بوده‌اند و این بار هم قطری‌ها به دنبال این هستند که با امتیاز گرفتن از استقلال در ورزشگاه آزادی شگفتی رقم بزنند و شرایط را به سود خودشان تغییر دهند که تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا این اتفاق نیفتد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته نخست نهمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1263028

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