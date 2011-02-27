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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

کشتی جام تختی - کیش/

قهرمانان اوزان 60 و 74 کیلوگرم مشخص شدند/ یک طلا به ایران رسید

قهرمانان اوزان 60 و 74 کیلوگرم مشخص شدند/ یک طلا به ایران رسید

در پایان رقابتهای اوزان 60 و 74 کیلوگرم جام تختی کشتی گیران قرقیزستان و ایران به مقام قهرمانی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای وزن 60 کیلوگرم مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی بازار بازار گوریف از قرقیزستان  به مقام قهرمانی دست یافت. در دیدار فینال این کشتی گیر عنوان دار قرقیزستانی در دو تایم و با نتیجه 2 برصفر عباس دباغی را شکست داد و صاحب مدال طلای این وزن شد.

در دیدارهای  رده بندی نیز عباس گلی و هادی حاجیان با شکست "شان بانچ" از آمریکا و "ایوانف" از روسیه صاحب مدال برنز شدند. همچنین در پایان رقابتهای وزن 74 کیلوگرم مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی حسن طهماسبی با شکست حسام مقدم به مقام قهرمانی دست یافت. در دیدارهای رده بندی نیز مرتضی رضایی و ایمان محمدیان به ترتیب باشکست "ترنت پالسون" از آمریکا و جعفر قاسمی به مدال برنز مشترک رسیدند.

سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی با حضور 112 کشتی گیر از کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، ترکیه، قرقیزستان، کره شمالی و مغولستان در سالن المپیک جزیره کیش در حال برگزاری است.

مسابقات رده بندی و فینال  اوزان 84 و 96 کیلوگرم تا دقایقی دیگر برگزار می شود.

کد مطلب 1263029

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