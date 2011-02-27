نامزدهای دریافت جایزه جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای سه بخش رقابتی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به شرح ذیل اعلام شد.

موسیقی ردیف دستگاهی ایران :

دراین بخش ارکستر سنتی فرهنگسرای بهمن به سرپرستی حسین روزبهانی از تهران، گروه موسیقی خموش به سرپرستی محمد ذاکر حسین از شیراز ، گروه دوسار به سرپرستی علیرضا گلشن از شیراز، گروه پاسبان حرم دل به سرپرستی سیاوش اسماعیلی از کرج و گروه مثنوی به سرپرستی سعید فهیمی از تهران نامزد دریافت جایزه در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر شدند.

موسیقی کلاسیک :

در بخش موسیقی کلاسیک آنسامبل جوان به سرپرستی میلاد عالمی از تهران ؛گروه تریو نوماه به سرپرستی نگار افاضل از تهران، گروه زروان به سرپرستی لاله فلاح پسند از تهران،گروه کوارتت زهی کادانس به سرپرستی مهدی نوبری از تبریز نامزد دریافت جایزه در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر شدند.

آواز جمعی :

در بخش موسیقی آوازی گروه کر پاسارگاد به رهبری حامد فقیهی از شیراز،گروه کر فرهنگسرای اندیشه دیسونانس به رهبری مهدی جاوراز تهران، گروه کر مهر وطن به رهبری مسعود نکویی از کرمان ،گروه کر آوای باران به رهبری سارا جلایی از اصفهان نامزد دریافت جایزه در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر شدند.

مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر تا ساعتی دیگر در تالار وحدت تهران برگزار می شود.