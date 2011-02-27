سازمان بهداشت جهانی آمارهای وزارت بهداشت ایران را قبول ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شاهین شیرانی بعدازظهر یکشنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: آماری که سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند، غرض‌ورزی‌سازمان‌های بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه نقشه جامع علمی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده افزود: در امتداد این طرح هم نقشه جامع سلامت در استانها تهیه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: دیتاهای اجرای این نقشه در اصفهان فراهم شده و نقاط ضعف آن هم مشخص است و با تعاملات خوب در استان می‌توانیم این طرح را به نتیجه برسانیم.

وی بیان داشت: باید مردم را در اجرای این نقشه مهم درگیر کرد و اولویت را در اطلاع‌رسانی و آگاهی به آنها قرار داد.

شیرانی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نسبت به رتبه کشور در میزان سلامت مردم خاطرنشان کرد: تا دو ماه پیش سازمان بهداشت جهانی مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در ایران را 120 نفر در 100 هزار نفر اعلام می‌کرد اما مقدار صحیح این آمار 18 نفر در 100 هزار نفر است.

وی ادامه داد: به تازگی سازمان بهداشت جهانی این آمار را 30 نفر در 100 هزار نفر اعلام کرده که باز هم تا آمار صحیح فاصله دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: گستردگی شبکه بهداشت مردم ایران هیچگاه با کشورهایی همچون بحرین، قطر و امارات قابل مقایسه نیست و به مراتب از این کشورها بالاتر است.

وی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران را قبول ندارد، ادامه داد: آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی درباره میزان سلامت مردم ایران اعلام شده، کاملا سیاسی است.