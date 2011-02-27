خاورمیانه در جهت استقلال واقعی از قدرت های خارجی پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در همایش تخصصی بیداری اسلامی در جهان عرب که عصر امروز در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد با اشاره به وقایع اخیر خاورمیانه گفت: آنچه هم اکنون در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است یک زلزله است که معادلات منطقه ای و حتی برخی معادلات بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: ویژگی دوره جدید اسلامگرایی تاکید بر مردم سالاری ، آزادی ، قانون مداری و عدالت اجتماعی است که به معنی کمرنگ شدن ارزش های دینی نیست چرا که نقش این ارزشها در همه خیزشهای مردمی در جهان عرب کاملا مشهود است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه غرب و ایالات متحده آمریکا بزرگترین بازنده در منطقه اسلامی خاورمیانه محسوب می شوند افزود: نگاهی به موضع گیری آمریکا در وقایع اخیر تونس و مصر نشان می دهد که سیستم تصمیم گیری در این کشور کاملا دچار غافلگیری و دستپاچگی شده است و این رخدادها نشان داد که آمریکا در میان سیاست های دوگانه گرفتار شده است.

وی با اشاره به اینکه در نظام منطقه ای خاورمیانه دو محور پدید آمده است تصریح کرد: محور آمریکا و هم پیمانان این کشور و سه کشور عربی مصر، اردن و عربستان سعودی و برخی کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل محور دوم که از آن به عنوان محور مقاومت یاد می شود که متشکل از جمهوری اسلامی ایران، سوریه، مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین است که البته ترکیه، عراق و قطر نیز به این محور نزدیک هستند.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: با وقوع فروپاشی در محور متحدان آمریکا و ناتوانی این کشور در ماجراجویی های نظامی می توان پیش بینی کرد منطقه اسلامی خاورمیانه در جهت استقلال واقعی از دخالت قدرت های خارجی جلو رود و شاهد باشیم که خاورمیانه نقش خود را در تصمیم گیری های بین المللی ایفا کند.

وی همچنین اظهار داشت که خاورمیانه قبلی به هیچ وجه قابل بازگشت نیست.

مهتدی تصریح کرد: آمریکا از طریق جنگ نمی تواند مسئله ای را به خاورمیانه تحمیل کند چرا که با شکست در عراق و افغانستان امکان هیچ گونه درگیری با کشورهای منطقه را ندارد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان گفت: چهره آینده منطقه بازپس گرفتن هویت اسلامی است و در خصوص آینده اسرائیل از هم اکنون با فروپاشی رژیم حسنی مبارک شمارش معکوس برای فروپاشی این حکومت خونخوار در منطقه آغاز شده است.