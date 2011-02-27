۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۸

اسماعیلی:

آلودگی هوای اصفهان در سال جاری تلنگر جدی به مسئولان بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: آلودگی هوای سال جاری در استان اصفهان، تلنگر جدی برای مسئولان اصفهان بود تا مسائل حوزه سلامت استان را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی بعدازظهر شنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: آلودگی آذرماه سال جاری و تعطیلی چند روزه استان اصفهان سبب شد تا مسئولان بهداشتی بیشتر به فکر سلامتی مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت استان اصفهان مصوبات ویژه‌ای در کارگروه‌ها به تصویب رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: این کارگروه یکی از موفق‌ترین کارگروه‌های تشکیل شده در استان اصفهان است که منتج به نتایج عملی نیز شده است و انتظار داریم در سال آینده نیز این حرکت را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: تنها استانی که بحث تفکیک کارگروه ویژه سلامت را برای مصوبات فرهنگی تشکیل داده، استان اصفهان است.

اسماعیلی بیان داشت: تاکنون 60 درصد از بودجه سلامت استان تامین شده و در همین راستا فعالیت‌های خوبی کلید خورده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه‌ها قانونی بوده و جزو شورای برنامه‌ریزی و توسعه است، ادامه داد: عدم حضور برخی از اعضا و مدیران در این کارگروه‌ها بسیار غیر اخلاقی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: در ارزیابی ادارات و دستگاه‌های برتر استان اصفهان، حضور و عدم حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها در کارگروه‌ها و جلسات استانداری مد نظر قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: طرح نظام جامع سلامت در افق 1404 مزیت‌های بسیار خوبی برای ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه پنج سال از سند چشم‌انداز 20 ساله می‌گذرد، گفت: باید در 15 سال باقی‌مانده این طرح، به طور کامل آن را اجرا کرده و به برنامه 20 ساله برسیم.

وی تصریح کرد: تنها 25 درصد از فعالیت‌های حوزه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی مربوط می‌شود و سایر دستگاه‌ها به ویژه آموزش و پرورش و محیط زیست نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: مشکل آلودگی هوایی که در آذرماه سال جاری پیش آمد و سبب تعطیلی چند روزه استان اصفهان شد، تلنگر جدی برای مسئولان اصفهان بود تا مسائل حوزه سلامت استان را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات دارد از تمام پتانسیل مسئولان برای رفع این مشکلات استفاده می‌کند.

کد مطلب 1263050

