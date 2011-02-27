آلودگی هوای اصفهان در سال جاری تلنگر جدی به مسئولان بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی بعدازظهر شنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: آلودگی آذرماه سال جاری و تعطیلی چند روزه استان اصفهان سبب شد تا مسئولان بهداشتی بیشتر به فکر سلامتی مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت استان اصفهان مصوبات ویژه‌ای در کارگروه‌ها به تصویب رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: این کارگروه یکی از موفق‌ترین کارگروه‌های تشکیل شده در استان اصفهان است که منتج به نتایج عملی نیز شده است و انتظار داریم در سال آینده نیز این حرکت را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: تنها استانی که بحث تفکیک کارگروه ویژه سلامت را برای مصوبات فرهنگی تشکیل داده، استان اصفهان است.

اسماعیلی بیان داشت: تاکنون 60 درصد از بودجه سلامت استان تامین شده و در همین راستا فعالیت‌های خوبی کلید خورده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه‌ها قانونی بوده و جزو شورای برنامه‌ریزی و توسعه است، ادامه داد: عدم حضور برخی از اعضا و مدیران در این کارگروه‌ها بسیار غیر اخلاقی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: در ارزیابی ادارات و دستگاه‌های برتر استان اصفهان، حضور و عدم حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها در کارگروه‌ها و جلسات استانداری مد نظر قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: طرح نظام جامع سلامت در افق 1404 مزیت‌های بسیار خوبی برای ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه پنج سال از سند چشم‌انداز 20 ساله می‌گذرد، گفت: باید در 15 سال باقی‌مانده این طرح، به طور کامل آن را اجرا کرده و به برنامه 20 ساله برسیم.

وی تصریح کرد: تنها 25 درصد از فعالیت‌های حوزه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی مربوط می‌شود و سایر دستگاه‌ها به ویژه آموزش و پرورش و محیط زیست نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: مشکل آلودگی هوایی که در آذرماه سال جاری پیش آمد و سبب تعطیلی چند روزه استان اصفهان شد، تلنگر جدی برای مسئولان اصفهان بود تا مسائل حوزه سلامت استان را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات دارد از تمام پتانسیل مسئولان برای رفع این مشکلات استفاده می‌کند.