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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

دوچرخه سواران برتر دور چهارم تور بین المللی جیرفت معرفی شدند

دوچرخه سواران برتر دور چهارم تور بین المللی جیرفت معرفی شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: در پایان دور چهارم تور بین المللی دوچرخه سواری جیرفت نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عصر یکشنبه دور چهارم تور بین المللی دو چرخه سواری تمدن جیرفت به مسافت 92 کیلومتر برگزار شد.

در این دور که از جیرفت به عنبرآباد برگزار شد همچون دور سوم مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز مقاوم اول را به خود اختصاص داد.

همچنین امیر زرگری از دانشگاه آزاد، و ماتیز جیگو از تیم اسلواکی دوم و سوم شدند.

پیراهن طلایی این مسابقات همچنان به سهرابی تعلق گرفت.

در این مسابقات تیمهای دوچرخه سواری از اسواکی، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان و 10 تیم داخلی با یکدیگر رقابت می کنند.
 

کد مطلب 1263052

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