تیم فوتبال پرسپولیس وارد عربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در فصل نهم از روز سه شنبه هفته جاری آغاز خواهد شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف الاتحاد عربستان خواهد رفت.

به همین خاطر گروه اول از کاروان سرخپوشان عصر امروز یکشنبه با دقایقی تاخیر از فرودگاه مهرآباد، تهران را به مقصد عربستان ترک کرد و ساعاتی بعد در فرودگاه بین المللی عربستان به زمین نشستند. گروه دوم از این کاروان، فردا (دوشنبه) تهران را به مقصد عربستان ترک می کنند.

برنامه هفته اول نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 10/12/89

گروه A:

* الهلال عربستان - سپاهان اصفهان، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:

* استقلال تهران - السد قطر ، ورزشگاه آزادی تهران

* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ورزشگاه مرکزی شهر تاشکند

چهارشنبه - 11/12/89

گروه C:

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه پرنس عبدالله شهر جده

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ورزشگاه آل‌نهیان شهر ابوظبی

گروه D:

* ذوب آهن اصفهان - الامارات امارات، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الریان قطر - الشباب عربستان، ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه