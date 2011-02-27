حاملان مواد مخدر صنعتی به شدت مجازات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی با اشاره به تصویب قانون صدور حکم اعدام برای حاملین بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی اظهارداشت: این قانون خلاهای موجود در برخورد با حاملان و فروشندگان مواد مخدر صنعتی را از بین برده و برخورد با این افراد را شدت داده است.

وی تصریح کرد: صدور حکم اعدام برای حاملین بیش از 30 گرم مواد مخدر از جمله هروئین قانون جدیدی نیست اما در قانون اخیر اعلام شد که مواد مخدر صنعتی مانند شیشه نیز حکم هرویین و کراک را خواهد داشت.

وی ادامه داد: تا قبل از تصویب این قانون مجازات خرید، فروش و حمل مواد مخدر صنعتی سبک و خفیف بود که با تصویب این قانون، قانون گذار در برخورد با حاملان و فروشندگان مواد مخدر صنعتی می تواند شدت بیشتری در برخورد را اعمال کند.

وی گفت: در کرمان به دلیل دارا بودن رتبه نخست کشفیات مواد مخدر در سطح کشور، ناچاریم برخورد شدیدتری را با دست اندرکاران خرید، فروش و حمل مواد مخدر داشته باشیم.

وی تاکید کرد: استان کرمان از نظر اعتیاد رتبه 13کشور را دارد اما متاسفانه کشفیات بالای مواد مخدر در استان باعث شده که وجهه و حیثیت اجتماعی استان در کشور مخدوش شود.

این مسئول قضایی گفت: دست اندرکاران استان وظیفه دارند دیدگاه منفی ایجاد شده در کشور نسبت به استان کرمان را با معرفی توانمندی های استان و نیز اطلاع رسانی مناسب برطرف کنند.

توکلی در ادامه با اشاره به قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد گفت: اگر فردی با استفاده از سلاح نسبت به عربده کشی و قدرت نمایی در بین مردم اقدام کند، محارب شناخته شده و حکم اعدام دارد و حمل و استفاده از هر نوع سلاح سرد یا گرم که موجب ترساندن و ایجاد رعب و وحشت برای مردم شود، جرم شناخته شده و برخورد قضایی لازم با فرد متخلف انجام خواهد شد.