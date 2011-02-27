اصالت وجود حرکت جوهری و تشکیک زیربنای تفکر صداریی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالرسول عبودیت، بعد از ظهر یکشنبه در پیش همایش رابطه نفس و بدن از دیدگاه حکمت متعالیه و مشاء اضافه کرد: این سه ابزار اندیشه و فکر ملاصدرا است و در تبیین اندیشه وی اگر هر کدام از این موارد را حذف کنیم دچار تناقض خواهیم شد.



فیلسوفان نظام ساز مشوش سخن می‌گویند



وی ابراز داشت: به گفته استاد مطهری فیلسوفان نظام ساز معمولا مشوش سخن می‌گویند که نمونه آن تفکر و فلسفه کانت است که در آن مسائل مبهم زیادی وجود دارد و افراد بعد از او آمده و آنها را تبیین کرده‌اند.



وی با بیان اینکه تبیین اندیشه‌های فیلسوفان نظام ساز بر عهده شاگردان و فیلسوفان همفکر آنها در دوره‌های بعدی است، افزود: این موضوع در کشورهای غربی کاملا رایج است اما در کشور ما شایع نشده است به همین دلیل به خصوص در گذشته شاهد تکفیر مشربهای مختلف فکری و فلسفی بوده‌ایم.



"من انسان" بالاترین مرتبه نفس



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به دیدگاه ملاصدرا درباره ماده و نفس اضافه کرد: من انسان در این دیدگاه بالاترین مرتبه نفس است و نفس دارای قوای مختلفی است و وقتی صحبت از نفس می‌کنیم مراتب نفس نیز مدنظر است.



وی افزود: ماده و صورت در حکمت متعالیه موجود سیال ممتد هستند که مراتب آینده ماده، بدن و مراتب آینده صورت، نفس می‌شود.



هر نفسی تنها به یک بدن تعلق دارد



عبودیت با بیان اینکه هر نفسی به یک بدن تعلق دارد خاطرنشان کرد: از دیدگاه ملاصدرا ماده و صورت هر دو با هم تکامل می‌یابند و به همین دلیل جسمانیت الحدوث مطرح می‌شود و ایشان معتقد است که تصور مشائی‌ها مبنی بر اینکه نفس مجردالحدوث است درست نیست.



استاد فلسفه موسسه امام خیمنی(ره) ابراز داشت: ملاصدرا معتقد است که نفس اگرچه الان مجرد است اما سابقه مادی دارد و جسمانی الحدوث است.



میان مراتب نفس مرزی وجود ندارد



وی اضافه کرد: نفس دارای مراتبی است که در میان آنها فاصله ای وجود ندارد و بالاترین مرتبه تجرد آن عقلانی و به تدریج به سمت مثالی بالا و پائین و مثالی جسمانی و جسم و ... تنزل می کند.



عبودیت در پاسخ به این سئوال که اگر نفس هم دارای مراتب مادی و هم معنوی باشد تناقض ایجاد می شود گفت: اگر این دور در یک مرتبه بود تناقض ایجاد می شد اما مراتب مادی و معنوی در یک مسیر ممتد و سیال است و مرز دقیقی نمی توان میان این دو قائل شد.