دور خیز القاعده برای مصادره جنبشهای اسلامی خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این شبکه تروریستی در آخرین پیامی که به تازگی در اینترنت منتشر کرده از لزوم سقوط سران کشورهای عربی توسط حرکتهای مردمی تحت عنوان "جنگ مقدس" دم زده است.

بر این اساس در حالی که مردم کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا با قیام علیه نظامهای دیکتاتوری به دنبال کسب استقلال و آزادیهای مشروع خود هستند، القاعده شاخه شبه جزیره عربستان در پیامی صوتی مدعی شده که این اقدامات در راستای اهداف این شبکه صورت گرفته است.

در این پیام 10 دقیقه ای "ابراهیم الربیش" زندانی پیشین گوانتانامو که در حال حاضر از سرکردگان القاعده در این منطقه است، مردم کشورهای منطقه را به "جنگ مقدس" با حکام مستبد فراخوانده است.

وی از سقوط دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در تونس و "حسنی مبارک" در مصر استقبال کرده و در عین حال خواهان اجرای تفسیر خشک و مرتجعانه خود از اسلامی شد که افراط گرایان به غلط نام شریعت اسلامی را بر آن گذاشته اند.

الربیش در بخش دیگری از پیام خود دولت موقت تونس را تهدید کرد که اگر از اجرای قوانین مورد نظر القاعده در این کشور سر باز بزند، این شبکه به ایجاد ناامنی و کشتار در این کشور دست خواهد زد.



خاطر نشان می شود سیف الاسلام قذافی همانند پدر دیکتاتور خود با بهره گرفتن از ادبیات سران کاخ سفید در خصوص القاعده و بزرگنمایی خطر این گروه مزدور آمریکایی، مردم لیبی را که دست به قیام گسترده علیه رژیم قذافی زده اند، مزدوران و تروریستهای القاعده توصیف کرد.