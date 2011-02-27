دشمنان اسلام درصدد انحراف در حرکت انقلابی ملتهای عرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری عصر یکشنبه در جمع کارکنان آموزش و پرورش کرمان گفت: امروز شاهد خیزشی جدید بر علیه استکبار در برخی کشورهای عربی هستیم که موجب نگرانی جهان غرب و آمریکا شده است.

وی گفت: کشورهای غربی کاملا تحولات را زیر نظر گرفته اند و درصدد هستند در این جریانهای مردمی انحراف ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه غرب منافع خود را در خطر می بیند گفت: مردم منطقه دیگر تحمل وجود آمریکا را در کشورهایشان ندارند و به مقابله با ظلم و ستم برخواسته اند.

آیت الله جعفری ادامه داد: رمز موفقیت انقلاب ایران رهبری با ایمان و خالص در راه خدا و وحدت مردم بود و این نعمتی است که کمتر در اختیار جوامع قرار گرفته است و باید قدردان این نعمتها باشیم.

وی ادامه داد: فتنه های اخیر و رهبری هوشمندانه و کنترل این فتنه ها نشانگر وجود رهبری مقتدر و عالم در کشور دارد و از سوی دیگر چهره برخی افراد بی بصیرت نیز برای مردم نمایان شد.