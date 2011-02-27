اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، خراسان جنوبی در مسابقات تیر و کمان شرق کشور در دو رده تیمی و انفرادی قهرمان شد.

اختتامیه مسابقات تیراندازی با کمان شرق کشور با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی و اداره کل تربیت بدنی استان در محل باغ و عمارت اکبریه برگزار شد.

این رویداد در راستای فعالیت کمیته گردشگری ورزشی استان در دو رشته ریکرو و کامپوند انفرادی آقایان و بانوان انجام شد و در این مسابقه استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان شرکت داشتند.

تیم خراسان جنوبی در مجموع تیمی و انفرادی در دو گروه آقایان و بانوان قهرمان مسابقات تیر و کمان شرق کشور شد و تیم‌های خراسان رضوی و شمالی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی در بیرجند

هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان با همکاری مرکز آموزش، تحقیقات و برنامه‌ریزی اداره کل تربیت بدنی در نظر دارد کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ورزشکاران را برگزار کند.

این کارگاه ویژه مربیان و ورزشکاران جانباز و معلول فردا به مدت سه ساعت در سالن کنفرانس ستاد پشتیبانی فنی و اداری هیئت‌های ورزشی استان با تدریس زینب نظام‌دوست برگزار می‌شود.

حضور دو تیم تنیس ساحلی استان در مسابقات انتخابی کشور

دو تیم دو نفره تنیس ساحلی استان در مسابقات انتخابی مرحله دوم تنیس ساحلی کشور در بندرعباس شرکت کردند.

تیم دونفره صادق چراغ بیرجندی و سعید سعیدی به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.

اعزام تیم کونگ فو بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور سبک کونگ فو توآ

تیم کونگ فو توآ بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور که از 11 لغایت 13 اسفند ماه در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد اعزام می شود.

این تیم با ترکیب پرستو افشین، منصوره سرحدی، سمیرا برزگران، محبوبه احراری، فاطمه احراری، فرشته محمدی، فریبا ملاکی، معصومه سرحدی، زینب نظری، فائزه اکبری، مهناز احراری، راضیه عبدالرزاق نژاد، مریم توانگر، سیده فاطمه قاسمی، ریحانه آرامجو و طاهره آرامجو به سرپرستی اقدس پیرتاج و مربیگری اعظم علی اکبری در این دوره از رقابت ها حضور دارد .

برگزاری مسابقات پینگ ‌پنگ آقایان بانک ملت در بیرجند

یک دوره مسابقه پینگ‌ پنگ بانک ملت در بخش آقایان به صورت تک‌حذفی برگزار شد.

در این مسابقات علی ایوبی مقام نخست، رضا فاضلی مقام دوم، نجف حسینی و هادی مهرجو مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.

مسئولیت برگزاری مسابقات را حمید روبیاتی و داوری را علیرضا عشقی، علی ایوبی، محمد ساجد و بهزاد حمیدی و سرپرستی مسابقات را هادی مهرجو بر عهده داشتند.

یک دوره مسابقات پینگ ‌پنگ بانوان بانک ملت نیز در بیرجند برگزار شد که خدیجه مجیدی، شیما صحت و زهره محمدی مقام‌های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

مسئولیت برگزاری مسابقات را زهرا چهکندی ‌نژاد و داوری مسابقات را مریم دانش و لیلا صحراکار بر عهده داشتند.