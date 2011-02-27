۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

خبر فوری

اعلام نامزدی عمرو موسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر

رسانه ها لحظاتی پیش از تصمیم دبیرکل اتحادیه عرب برای نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب تصمیم دارد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر نامزد کند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک تا شش ماه آینده برگزار می شود.

