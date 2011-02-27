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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۹

با صدور پیامی؛

آیت‌الله صافی درگذشت آیت‌الله حکیم را تسلیت گفت

آیت‌الله صافی درگذشت آیت‌الله حکیم را تسلیت گفت

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی در گذشت آیت‌الله سید محمد علی حکیم را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در ترجمه پیام این مرجع تقلید خطاب به آیت الله سید محمد سعید حکیم آمده است: خبر درگذشت آیت‌الله سید محمدعلى حکیم (قدس سره)، پدر بزرگوارتان، برای ما بسیار ناراحت‌کننده بود. ایشان مصائب و مشکلات زیادی را در مسیر حرکت مبارکش تحمل کرد.

در ادامه پیام آمده است: در این غم و اندوه ما همراه شما هستیم و از خدای متعال می‌خواهیم که حوزه علمیه مقدسه نجف را حفظ و عمر جنابعالی را طولانی و هر ناراحتی را از شما دور کند و آن عزیز درگذشته را مورد رحمت و رضوان خود قرار دهد.

کد مطلب 1263072

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