به گزارش خبرنگار مهر در قم، در ترجمه پیام این مرجع تقلید خطاب به آیت الله سید محمد سعید حکیم آمده است: خبر درگذشت آیت‌الله سید محمدعلى حکیم (قدس سره)، پدر بزرگوارتان، برای ما بسیار ناراحت‌کننده بود. ایشان مصائب و مشکلات زیادی را در مسیر حرکت مبارکش تحمل کرد.



در ادامه پیام آمده است: در این غم و اندوه ما همراه شما هستیم و از خدای متعال می‌خواهیم که حوزه علمیه مقدسه نجف را حفظ و عمر جنابعالی را طولانی و هر ناراحتی را از شما دور کند و آن عزیز درگذشته را مورد رحمت و رضوان خود قرار دهد.