شکست لاتزیو و توقف رم با سرمربی جدید/ پیروزی 7 بر صفر اودینزه برابر پالرمو

به گزارش خبرگزاری مهر، رم در هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ عصر امروز با نتیجه 2 بر 2 در زمین خود مقابل پارما متوقف شد. برای رمی ها که در این دیدار مونتلا را به عنوان سرمربی جدید بر روی نیمکت خود داشتند فرانچسکو توتی (19 - پنالتی) و سانتوس (36) گل زدند و گل های پارما را آمائوری کاروالیو در دقایق 74 و 79 به ثمر رساند.

لاتزیو دیگر تیم رمی در زمین کالیاری با تک گل آندره دیاس (40 - گل به خودی) تن به شکست داد. اما بهترین نتیجه این هفته از رقابت ها را تیم اودینزه مقابل پالرمو کسب کرد. اودینزه در زمین پالرمو با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. آنتونیو دی ناتاله (10، 41، 60 - پنالتی) و آلکسیس سانچز (19، 28، 42، 47، 48) گل زدند. آرمین باسینوویچ در دقیقه 40 و دارمیان در دقیقه 60 از تیم پالرمو از زمین اخراج شدند. در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* کاتانیا 2- جنوآ یک

* برشا 2 - لچه 2

* باری یک - فیورنتینا یک

* سسنا یک- کیه‌وو صفر



تیم های سامپدوریا و اینتر امشب مقابل یکدیگر بازی خواهند کرد. تیم های میلان و ناپولی هم دوشنبه شب آخرین دیدار هفته بیست و هفتم را برگزار خواهند کرد.