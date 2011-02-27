توطئه آمریکا برای تجزیه کشورهای منطقه / قطار انقلابهای عربی نمی ایستد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالقادرغوقه" به العالم گفت : کشورهای غربی براساس منافع خود در قبال لیبی موضع گیری می کنند، و آنها که تا پیش از این میلیونها دلار از اموال لیبی را به دست آورده اند، اکنون که قذافی کنترل حکومت را از دست داده است، دیگر از او حمایت نخواهند کرد.

وی با هشدار درباره توطئه آمریکا برای تجزیه کشورهای عربی و اسلامی اظهار داشت : آمریکا مخالف اعراب و مسلمانان و فقط به دنبال منافع خود و رژیم اسرائیل است.

دبیرکل کنگره ملی عربی گفت : تعامل دوگانه واشنگتن درقبال انقلاب مردم لیبی به خاطر تمایل برای حفظ منافع نفتی خود در این کشور است.

عبدالقادر غوقه تاکید کرد: فقط کسانی از رژیم قذافی حمایت می کنند که درطول 40 سال گذشته از این رژیم سود برده اند.

وی گفت : دوران قذافی به سر رسیده است و پافشاری های او برای باقی ماندن در قدرت بیهوده است.

عبدالقادربوقا اظهار داشت: قذافی به لیبیایی ها گفته است که بین ماندن او یا ویرانی این کشور یکی را انتخاب کنند، اما هیچکدام از این دو مورد خواست مردم لیبی نیست.

انقلابهای عربی با سرکوب متوقف نمی شود

به گزارش مهر، شخصیتهای سیاسی عربی خاطر نشان کردند: انقلابهای جوانان در کشورهای مختلف عربی به پیروزی خواهد رسید و عملیات کشتار و سرکوب سبب توقف آن نخواهد شد.

این شخصیتها اظهار داشتند: انقلابهای مردمی در کشورهای عربی بیانگر این واقعیت است که دوران ظلم و استبداد در این کشورها پایان یافته است.

عبدالقادر غوقه سفیر سابق لیبی در لبنان به العالم گفت : انقلاب های موجود در کشورهای عربی به منزله آغاز دوره جدیدی در تاریخ کشورها است و کشتار، سرکوب و ترور نمی تواند این جریان قوی را که در انقلاب جوانان کشورهای عربی تجلی یافته است؛ متوقف کند.

احمد بوزواوی نماینده پارلمان الجزایر نیز اظهار داشت : حوادث تونس، مصر و لیبی دلیل دیگری بر این واقعیت است که دوره استبداد، خودکامگی و مقاومت در برابر تغییرات مسالمت آمیز به سر آمده است.

اسعد هرموش نماینده سابق پارلمان لبنان گفت : همچنانکه قبلا از انقلابهای تونس و مصر حمایت کرده بودیم امروزه نیز با حمایت از برادرانمان در لیبی تأکید می کنیم که امت اسلامی و عربی کاملا متحد است.

وی افزود: خطراتی که امروزه ملتهای مسلمان عرب را تهدید می کند سلطه گری آمریکا، شهرک سازی صهیونیستهای همپیمان واشنگتن در سرزمینهای اشغالی و رژیم های فاسد حاکم بر کشورهای عربی است.