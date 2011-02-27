9 میلیون بشکه میعانات گازی از پایانه سیراف صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، رحیم اسلامی افزود: از ابتدای امسال تا پایان بهمن 39 محموله کشتی معادل 9 میلیون و 624 هزار بشکه میعانات گازی تولیدی این پالایشگاه از بندر سیراف به عنوان پایانه صادرات تولیدات این پالایشگاه بارگیری و به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا صادر شده است.
وی افزود: پایانه بارگیری بندر سیراف وابسته به شرکت پالایش گاز فجر جم است و مایعات گازی استحصالی پالایشگاه را از طریق خط لوله 10 اینچ به این بندر انتقال و پس از ذخیره سازی و انجام کنترل های لازم ازلحاظ کمی وکیفی، از طریق گوی شناور(SBM) به کشتی هایی با ظرفیت 30 هزار تن تحویل می شود.
اسلامی با بیان اینکه قیمت میعانات گازی معادل قیمت نفت در بازار جهانی است، اظهار داشت: این پالایشگاه در سال جاری 125میلیون متر مکعب گاز هم تولید کرده که به شبکه سراسری تزریق شده است.
وی گفت: اکنون حد اکثر گاز دریافتی روزانه پالایشگاه فجرجم ، 125 میلیون متر مکعب است که نسبت به حداکثر گاز دریافتی سال گذشته که برابر 110 میلیون مترمکعب بوده است بیش از 13 درصد رشد داشته است .
مدیرعامل پالایشگاه فجر جم اظهار داشت: پالایشگاه فجر جم که از سال 68 درمدار تولید است 25 تا 30 درصد گاز کشور را تامین می کند.
نظر شما