9 میلیون بشکه میعانات گازی از پایانه سیراف صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، رحیم اسلامی افزود: از ابتدای امسال تا پایان بهمن 39 محموله کشتی معادل 9 میلیون و 624 هزار بشکه میعانات گازی تولیدی این پالایشگاه از بندر سیراف به عنوان پایانه صادرات تولیدات این پالایشگاه بارگیری و به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا صادر شده است .

وی افزود: پایانه بارگیری بندر سیراف وابسته به شرکت پالایش گاز فجر جم است و مایعات گازی استحصالی پالایشگاه را از طریق خط لوله 10 اینچ به این بندر انتقال و پس از ذخیره سازی و انجام کنترل های لازم ازلحاظ کمی وکیفی، از طریق گوی شناور( SBM ) به کشتی هایی با ظرفیت 30 هزار تن تحویل می شود.

اسلامی با بیان اینکه قیمت میعانات گازی معادل قیمت نفت در بازار جهانی است، اظهار داشت: این پالایشگاه در سال جاری 125میلیون متر مکعب گاز هم تولید کرده که به شبکه سراسری تزریق شده است .

وی گفت: اکنون حد اکثر گاز دریافتی روزانه پالایشگاه فجرجم ، 125 میلیون متر مکعب است که نسبت به حداکثر گاز دریافتی سال گذشته که برابر 110 میلیون مترمکعب بوده است بیش از 13 درصد رشد داشته است .