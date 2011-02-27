به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از تخریب این مجموعه ورزشی که در منطقه پنج شهرداری تهران قرار دارد به خبرنگاران گفت: باشگاهی که صدها جوان در آن شاغل هستند و ورزش می کنند امروز به ویرانه ای تبدیل شد و اتفاقی افتاد که تا به حال نمونه اش را ندیده بودم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران افزود: قرار بود به خاطر مشکلی که این مجموعه داشت یک میلیارد تومان به شهرداری بپردازیم اما این مبلغ به یکباره 5 میلیارد تومان شد و امروز هم نزدیک به 500 نفر از شهرداری منطقه پنج به مجموعه ورزشی ما ریختند و همه چیز را تخریب کردند.

پروین ادامه داد: اتفاق امروز برایم تلخ و سنگین است. امروز حرمت 50 سال حضورم در فوتبال را نگه نداشتند و طور رفتار کردند که تا به حال چنین بی حرمتی را ندیده بودم. از آقای قالیباف می خواهم که به وضعیت شهرداری منطقه پنج رسیدگی کند. متاسفانه این روزها اتفاقاتی می افتد که حرمت فوتبالیست ها از بین می رود. چند روز پیش با علی دایی آن برخورد را کردند و امروز هم با ما.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از شرایط موجود گفت: دلم از این ورزش گرفته است. این روزها اتفاقاتی می افتد که قابل تحمل نیست. امیدوارم مسئولان به کمک ما بیایند و این مشکلات را برطرف کنند.