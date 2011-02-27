گروه 77 پیرامون نشست شورای حکام تشکیل جلسه می دهد

علی اصغر سلطانیه که ریاست گروه 77 را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: گروه 77 و چین به صورت جدی در وین و سازمان های مستقر در آن از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی ، سازمان منع جامع و یونیدو و دفتر سازمان ملل در وین فعال است.

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین تصریح کرد: روز دوشنبه جلسه گروه 77 درباره جلسه شورای حکام تشکیل خواهد شد و بیانیه ای از سوی گروه 77 صادر می شود و بنده از طرف گروه 77 و چین برای نخستین بار بیانیه گروه 77 در این رابطه را قرائت خواهم کرد.

