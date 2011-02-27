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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

سلطانیه به مهر خبر داد:

گروه 77 پیرامون نشست شورای حکام تشکیل جلسه می دهد

گروه 77 پیرامون نشست شورای حکام تشکیل جلسه می دهد

رئیس گروه 77 از برگزاری نشست این نهاد بین المللی در روز دوشنبه و صدور بیانیه گروه 77 و چین درخصوص نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

علی اصغر سلطانیه که ریاست گروه 77 را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: گروه 77 و چین به صورت جدی در وین و سازمان های مستقر در آن از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی ، سازمان منع جامع و یونیدو و دفتر سازمان ملل در وین فعال است.

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین تصریح کرد: روز دوشنبه جلسه گروه 77 درباره جلسه شورای حکام تشکیل خواهد شد و بیانیه ای از سوی گروه 77 صادر می شود و بنده از طرف گروه 77 و چین برای نخستین بار بیانیه گروه 77 در این رابطه را قرائت خواهم کرد.
 

کد مطلب 1263093

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