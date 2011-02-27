ملت ایران پیروز نهایی جنگ نرم دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین که عصر یکشنبه در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: هجمه های فرهنگی بسیاری طی این سال ها توسط دشمن علیه کشور صورت گرفته اما هوشیاری و بصیرت مردم و با نشاط بودن انقلاب اسلامی باعث شد تا دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست یابد.

وی افزود: باید نسبت به هجمه هایی که دشمن در خصوص بی حجابی به کشور وارد می کند هوشیار بوده و با برنامه ریزی های فرهنگی صحیح این حربه فرهنگی دشمن را ناکام کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین ارتقای شاخصه های فرهنگی را اولویت اصلی و مهم بخش فرهنگ دانست و تصریح کرد: برای تحقق این امر بیش از 300 طرح و برنامه های فرهنگی توسط دستگاه های اجرایی استان در نظر گرفته شده است که اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی سفر های استانی هیئت دولت به استان ها در دور سوم و حرکت بر مبنای ارتقاء شاخص های فرهنگی خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد اعتبارات مصوب در این بخش را توسط سازمان های مردم نهاد با اجرای برنامه های فرهنگی هزینه کند که این موضوع کار جدید و مهمی است.

صابری همچنین در این جلسه به تدوین سند توسعه فرهنگی استان قزوین طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: کار تدوین این سند به اتمام رسیده و به زودی در شورای معانان استان و شورای فرهنگ عمومی استان برای تصویب نهایی ارائه می شود.

وی در پایان به آغاز تحول در کشورهای عربی و خاورمیانه اشاره کرد و این تحولات را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: تحولات منطقه بیانگر این است که انقلاب اسلامی مسیر خود را به لطف هدایت های مدبرانه رهبری و پشتوانه مردم به درستی پیدا کرده است.