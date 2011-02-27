۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۴

روشنفکران عربستانی خواستار کاهش اختیارات پادشاه شدند

جمعی از روشنفکران عربستانی با صدور بیانیه ای خواستار ایجاد نظام پادشاهی مشروطه و برگزاری انتخابات مستقیم برای انتخاب نمایندگان شوراها و مجلس مشورتی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، جمعی از روشنفکران عربستانی در بیانیه ای اعلام کردند: وقوع انقلابات تونس و مصر ضرورت اقدامات اصلاح طلبانه را قبل از اینکه اوضاع پیچیده  تر شود ضروری کرده است.

در این بیانیه ذکر شده است : باید نظام پادشاهی در عربستان روی کار آید و قانون اساسی تدوین شود که قوای سه  گانه را از هم تفکیک کند و نظارت کاملی بر امور وجود داشته باشد.

روشنفکران عربستانی تاکید کردند که انتخابات سراسری و مستقیم بهترین راه انتخاب نمایندگان شورای شهر، مناطق، مجلس مشورتی و مشارکت زنان در فرایند انتخابات است.

آنها همچنین خواستار اتخاد تدابیر لازم برای مشارکت دادن زنان درعرصه جامعه و حذف تبعیضها علیه آنها شدند. باید هیچ تبعیض طایفه ای، قبیله ای، منطقه ای و نژادی وجود نداشته باشد.

از جمله کسانی که این بیانیه را امضا کرده اند" ترکی الحمد" و "خالد الدخیل" از دانشگاهیان و محققان سعودی هستند.

