باج های شاه عربستان نمی تواند او را نجات دهد/ تاکید مردم بر تحقق خواسته ها

به گزارش خبرگزاری مهر، پادشاه عربستان به هنگام بازگشت به کشورش یک بسته حمایتی 35 میلیارد دلاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص داد که ناظران سیاسی این اقدام را در شرایط کنونی نوعی رشوه و باج دادن به مردم این کشور که خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند، توصیف کردند.

"عبدالله بن عبدالعزیز" ( 86 ساله) که در کشور مغرب دوران نقاهت بعداز عمل جراحی را سپری می کرد، اخیرا به کشورش بازگشت.

پادشاه عربستان از سه ماه قبل برای جراحی دیسک کمر در آمریکا و گذراندن دوران نقاهت در تفرجگاهی در کشور مغرب بود.

"حمزه الحسن" نویسنده و پژوهشگر سعودی مقیم لندن در گفتگو با العالم خاطر نشان کرد : هدف از تحرک مردمی که عربستان مدتها شاهد آن است و اخیرا در دو تظاهرات مسالمت آمیز در شهرهای القطیف و العوامیه در شرق کشور نمود یافت، انجام اصلاحات سیاسی در کشور است.

الحسن اظهار داشت : باجی که مقامات سعودی به ویژه عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور پس از بازگشت به کشور به شهروندان داد، آنها را از پیگیری خواسته هایشان درباره انجام اصلاحات باز نمی دارد.

وی گفت : شعار تظاهرکنندگان در القطیف و العوامیه که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و فراهم آوردن زمینه آزادی های عمومی بودند، آغازی برای شروع سلسه تظاهراتی است که 11 مارس آینده در منطقه الشرقیه و خارج آن قرار است برگزار شود.

این نویسنده و پژوهشگر سعودی خاطرنشان کرد: شمار زندانیان سیاسی در عربستان حدود 6 تا 8 هزار نفر برآورد می شود و در بین آنها افرادی هستند که 15 سال بدون محاکمه در زندان به سر می برند.

الحسن افزود : تلاشهای مقامات سعودی برای ایجاد فتنه طایفه ای بین مردم عربستان و القای این که حوادث منطقه الشرقیه فقط مربوط شیعیان است، به جایی نخواهد رسید؛ زیرا خواسته تظاهرکنندگان در این منطقه خواسته ملی و نه مذهبی یا منطقه ای است.

وی گفت : بسیاری از شهرهای دیگر عربستان نیز صرف نظر از وابستگی های طایفه ای چنین خواسته هایی دارند و این تلاش های حاکمیت به علت هوشیاری مردم و هماهنگی و همدلی آنها شکست خواهد خورد.



خاطر نشان می شود "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان پس از بازگشت از سفر درمانی خود به ریاض در راستای جلوگیری از قیام مردمی این کشور دستورالعمل هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندان عربستان صادر کرد.



به موجب این دستور، 30 میلیارد ریال سعودی(هر ریال تقریبا معادل 300 تومان است) برای اعطای وام به مردم به بانکها اختصاص داده شده است. همچنین بودجه صندوق مسکن نیز 40 میلیارد ریال سعودی افزایش پیدا خواهد کرد و یارانه 15 درصدی به حقوق کارمندان دولت برای جبران افزایش قیمت کالاها اختصاص داده شده است.



فراهم کردن هزار و 200 فرصت شغلی برای پیشبرد برنامه های نظارتی، حمایت از بودجه بورسیه های تحصیلی، حمایت مالی از خانواده های نیازمند در جامعه، عفو شماری از زندانیان مقروض، افزایش بودجه باشگاه های ورزشی و اعطای 10 میلیون ریال سعودی به انجمن های صنفی، کمک مالی به بیکاران به مدت یک سال و اختصاص 10 میلیون ریال سعودی به هر انجمن ادبی از جمله این اصلاحات به شمار می رود.



پادشاه عربستان همچنین تصمیم دارد اقداماتی را نیز برای کاهش بیکاری در جامعه اتخاذ کند.

