جزئیات بودجه 20 دانشگاه برتر کشور/ بالاترین بودجه برای علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را موظف کرده است که از 15 دانشگاه کشور شامل 10 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت به طور ویژه حمایت کند و بر این اساس در بودجه 90 اعتبار 300.000 میلیون ریال برای این حمایت در نظر گرفته شد.

البته هنوز دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای مورد حمایت را اعلام نکرده اند. به نظر می رسد تفاوت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل حجم زیادی از حوزه خدمات بهداشتی و درمانی جمعیت تحت پوشش این دانشگاهها است.

از سوی دیگر بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاههای کشور که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شد، 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت عنوان تراز اول ها را به خود اختصاص دادند که این رتبه بندی بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام انجام شد.

در این گزارش میان بودجه این دانشگاهها در لایحه بودجه سال 90 نیز به صورت جداگانه و تفکیکی ارائه شده است.

دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی سازمان متبوع امتیاز در رتبه بندی جهان اسلام اعتبار در بودجه 90 (میلیون ریال) دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 100 2.167.060 دانشگاه صنعتی شریف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 65.17 756.125 دانشگاه صنعتی امیرکبیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 52.49 799.524 دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 44.78 812.220 دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 40.17 972.000 دانشگاه شیراز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 32.38 739.068 دانشگاه صنعتی اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.69 602.250 دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.56 687.860 دانشگاه تبریز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.86 582.160 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.11 350.893 دانشگاه شهید بهشتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 18.08 734.851 دانشگاه اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14.93 545.590 دانشگاه مازندران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 12.31 262.970 دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11.66 342.150

پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس ملاک رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی که هر ساله بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری انجام می گیرد اعلام خواهد شد. در این گزارش تنها امتیاز در رتبه بندی کشوری بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام و ترتیب امتیازات در میان دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس گزارش معاونت تحقیقات و فناوری ذکر می شود.

دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC