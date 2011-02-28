جزئیات بودجه 20 دانشگاه برتر کشور/ بالاترین بودجه برای علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را موظف کرده است که از 15 دانشگاه کشور شامل 10 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت به طور ویژه حمایت کند و بر این اساس در بودجه 90 اعتبار 300.000 میلیون ریال برای این حمایت در نظر گرفته شد.
البته هنوز دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای مورد حمایت را اعلام نکرده اند. به نظر می رسد تفاوت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل حجم زیادی از حوزه خدمات بهداشتی و درمانی جمعیت تحت پوشش این دانشگاهها است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاههای کشور که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شد، 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت عنوان تراز اول ها را به خود اختصاص دادند که این رتبه بندی بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام انجام شد.
در این گزارش میان بودجه این دانشگاهها در لایحه بودجه سال 90 نیز به صورت جداگانه و تفکیکی ارائه شده است.
دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC
|نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی
|سازمان متبوع
|امتیاز در رتبه بندی جهان اسلام
|اعتبار در بودجه 90 (میلیون ریال)
|دانشگاه تهران
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|100
|2.167.060
|دانشگاه صنعتی شریف
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|65.17
|756.125
|دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|52.49
|799.524
|دانشگاه علم و صنعت
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|44.78
|812.220
|دانشگاه تربیت مدرس
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|40.17
|972.000
|دانشگاه شیراز
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|32.38
|739.068
|دانشگاه صنعتی اصفهان
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|23.69
|602.250
|دانشگاه فردوسی مشهد
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|23.56
|687.860
|دانشگاه تبریز
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|20.86
|582.160
|دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|20.11
|350.893
|دانشگاه شهید بهشتی
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|18.08
|734.851
|دانشگاه اصفهان
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|14.93
|545.590
|دانشگاه مازندران
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|12.31
|262.970
|دانشگاه بوعلی سینا
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|11.66
|342.150
پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس ملاک رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی که هر ساله بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری انجام می گیرد اعلام خواهد شد. در این گزارش تنها امتیاز در رتبه بندی کشوری بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام و ترتیب امتیازات در میان دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس گزارش معاونت تحقیقات و فناوری ذکر می شود.
دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC
|نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی
|سازمان متبوع
|امتیاز ارزشیابی وزارت بهداشت
|امتیاز در رتبه بندی جهان اسلام
|اعتبار در بودجه 90 (میلیون ریال)
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|54 هزار و 447 امتیاز خام
|65.29
|9.414.766
|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|24 هزار و 577 امتیاز خام
|36.9
|5.254.723
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|17 هزار و 890 امتیاز خام
|24.58
|5.678.500
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
|10 هزار و 818 امتیاز خام
|15.98
|4.774.349
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
|13 هزار و 674 امتیاز خام
|14.31
|4.525.239
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
|15 هزار و 305 امتیاز خام
|10.9
|4.347.350
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