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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۸

گزارش خبری مهر/

جزئیات بودجه 20 دانشگاه برتر کشور/ بالاترین بودجه برای علوم پزشکی تهران

جزئیات بودجه 20 دانشگاه برتر کشور/ بالاترین بودجه برای علوم پزشکی تهران

جزئیات بودجه دانشگاهها در لایحه بودجه سال 90 اعلام شده است که بر اساس بودجه پیشنهادی دولت بالاترین میزان بودجه در میان دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را موظف کرده است که از 15 دانشگاه کشور شامل 10 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت به طور ویژه حمایت کند و بر این اساس در بودجه 90 اعتبار 300.000 میلیون ریال برای این حمایت در نظر گرفته شد.

البته هنوز دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای مورد حمایت را اعلام نکرده اند. به نظر می رسد تفاوت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل حجم زیادی از حوزه خدمات بهداشتی و درمانی جمعیت تحت پوشش این دانشگاهها است.

از سوی دیگر بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاههای کشور که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شد، 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت عنوان تراز اول ها را به خود اختصاص دادند که این رتبه بندی بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام انجام شد.

در این گزارش میان بودجه این دانشگاهها در لایحه بودجه سال 90 نیز به صورت جداگانه و تفکیکی ارائه شده است.

دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC 

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی سازمان متبوع امتیاز در رتبه بندی جهان اسلام اعتبار در بودجه 90 (میلیون ریال)
دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 100 2.167.060
دانشگاه صنعتی شریف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 65.17 756.125
دانشگاه صنعتی امیرکبیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 52.49 799.524
دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 44.78 812.220
دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 40.17 972.000
دانشگاه شیراز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 32.38 739.068
دانشگاه صنعتی اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.69 602.250
دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.56 687.860
دانشگاه تبریز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.86 582.160
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.11 350.893
دانشگاه شهید بهشتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 18.08 734.851
دانشگاه اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14.93 545.590
دانشگاه مازندران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 12.31 262.970
دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11.66 342.150

پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس ملاک رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی که هر ساله بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری انجام می گیرد اعلام خواهد شد. در این گزارش تنها امتیاز در رتبه بندی کشوری بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام و ترتیب امتیازات در میان دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس گزارش معاونت تحقیقات و فناوری ذکر می شود.

دانشگاه های تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی ISC

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی سازمان متبوع امتیاز ارزشیابی وزارت بهداشت امتیاز در رتبه بندی جهان اسلام   اعتبار در بودجه 90 (میلیون ریال)
دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 54 هزار و 447 امتیاز خام 65.29 9.414.766 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 24 هزار و 577 امتیاز خام 36.9 5.254.723 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 17 هزار و 890 امتیاز خام 24.58 5.678.500 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 10 هزار و 818 امتیاز خام 15.98 4.774.349 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 13 هزار و 674 امتیاز خام 14.31 4.525.239 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 15 هزار و 305 امتیاز خام 10.9  4.347.350
کد مطلب 1263106

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