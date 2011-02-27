لرستان از نظر پوشش مخابراتی تلفن همراه وضعیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسیب قبادیان در این رابطه به خبرنگاران رسانه ای گروهی استان با اشاره به برنامه های این شرکت برای استقبال از مسافران نوروزی، اظهار داشت: به منظور تأمین هرچه بهتر کیفیت مکالمات مسافران نوروزی، استان لرستان امسال با بیش از 332 سایت تلفن همراه آماده خدمات رسانی به مسافران است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته استان لرستان از نظر پوشش شبکه تلفن همراه در سطح جاده های اصلی و روستاها وضعیت مطلوبی را دارا است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به برقراری رومینگ میان GSM روستایی با تلفن همراه سراسری، تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، یک هزار و 502 روستا نیز در استان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند.

قبادیان ادامه داد: با این اوصاف مسافران نوروزی می‌توانند در اکثر روستاهای استان از شبکه تلفن همراه سراسری استفاده کنند.

مدیرعامل مخابرات استان لرستان یادآور شد: همچنین دفاتر امور مشترکین کشیک در سطح استان لرستان در نظر گرفته شده تا خدمات مورد نیاز متقاضیان نظیر تعویض سیم کارتهای سوخته و غیره را به مسافران ارائه دهند.