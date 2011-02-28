آموزشیاران برتر استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسمی که شامگاه یکشنبه در محل نهضت سوادآموزی استان قزوین برگزار شد آموزشیاران برتر مقاطع مختلف انتخااب و معرفی شدند.

بنابراین گزارش در بخش پایه تکمیلی ریاضی، معصومه قافله باشی از شهر الوند و در بخش پایه مقدماتی فارسی عاطفه حاج سید جوادی و سمیه طاهرخانی از قزوین به عنوان آموزشیاران برتر معرفی شدند.

در سومین جشنواره الگوهای برتر تدریس 517 آموزشیار برتر استان در دو گروه مقدماتی فارسی و تکمیلی ریاضی با هم رقابت کردند.

رجبی مدیر نهضت سوادآموزی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره علمی به منظور مشخص شدن شیوه های برتر تدریس در سطح استان و تشریح روشهای جدید تدریس توسط آموزشیاران پر تلاش برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن تشریح فعالیتهای آموزشی خود و انتقال یافته های جدید توانستند الگوهای مناسبی به سایر آموزشیاران ارائه کنند.

وی افزود: این جشنواره برای سومین بار در استان قزوین برپا شده و مورد استقبال آموزشیاران قرار گرفته است.