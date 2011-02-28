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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۳

آموزشیاران برتر استان قزوین معرفی شدند

آموزشیاران برتر استان قزوین معرفی شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره الگوهای برتر تدریس نهضت سواد آموزی استان با معرفی افراد برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسمی که شامگاه یکشنبه در محل نهضت سوادآموزی استان قزوین برگزار شد آموزشیاران برتر مقاطع مختلف انتخااب و معرفی شدند.
 
بنابراین گزارش در بخش پایه تکمیلی ریاضی، معصومه قافله باشی از شهر الوند و در بخش پایه مقدماتی فارسی عاطفه حاج سید جوادی و سمیه طاهرخانی از قزوین به عنوان آموزشیاران برتر معرفی شدند.
 
در سومین جشنواره الگوهای برتر تدریس 517 آموزشیار برتر استان در دو گروه مقدماتی فارسی و تکمیلی ریاضی با هم رقابت کردند.
 
رجبی مدیر نهضت سوادآموزی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره علمی به منظور مشخص شدن شیوه های برتر تدریس در سطح استان و تشریح روشهای جدید تدریس توسط آموزشیاران پر تلاش برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن تشریح فعالیتهای آموزشی خود و انتقال یافته های جدید توانستند الگوهای مناسبی به سایر آموزشیاران ارائه کنند.
 
وی افزود: این جشنواره برای سومین بار در استان قزوین برپا شده و مورد استقبال آموزشیاران قرار گرفته است.
کد مطلب 1263109

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