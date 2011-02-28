رابطه اعتراضات مردمی با نفت/ آمریکا خانه خود را در دهانه آتشفشان بنا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "توماس فریدمن" مقاله نویس نیویورک تایمز در نوشتاری تحت عنوان "اگر امروز نه، پس کی؟" می نویسد: آنچه که امروز دردنیای اعراب می گذرد "مادر همه بیداری ها است". اعتراضات به آمریکا هشدار می دهد که طی سالهای گذشته خانه خود را در دهانه آتشفشان بنا کرده و اکنون زمان آن رسیده که این خانه را جابجا کند و به آمریکا می گوید زمان اعتیاد به نفت خاورمیانه به اتمام رسیده است.

فریدمن می افزاید: طی 50 سال گذشته آمریکا،‌ اروپا و آسیا تنها به پمپ های نفت کشورهای خاورمیانه چشم دوخته بودند. پیام ما به رهبران آنها این بود که صدور نفت خود را با قیمت پائین ادامه دهند و با اسرائیل کاری نداشته باشند. تا آنجا که با ما ارتیاط پیدا می کند هرکاری که می خواهند با ملتهای خود بکنند. حق و حقوق آنها را ضایع و هر چقدر که می خواهند فساد کنند و هراندازه می توانند محدودیت برای جامعه خود ایجاد نمایند. در روزنامه های خود هر اندازه می خواهند از تئوری های توطئه علیه ما بنویسند. تا آنجا که می خواهند آزادی های زنان خود را محدود نمایند. سطح سواد و تحصیلات جوانان خود را تا آنجا که دوست دارند پائین نگه دارند. فقط جلوی صدور نفت را نگیرند و قیمت آن را نیز پائین نگه دارند و خیلی سر به سر یهودیان نگذارند.

نویسنده می افزاید: این فضایی بود که 50 سال دنیای عرب را از نظر تاریخی دچار حقارت کرده بود و توسط رهبران و پادشاهان دیکتاتور تداوم می یافت.

نویسنده خطاب به آمریکائی ها می نویسد: اما اکنون باید کمربندها را محکم بست چرا که دیگر آن دوران گذشته است و ملتهای عرب و مسلمان بیدار شده اند. گزارش های محافل بین المللی می نویسند دنیای عرب با سه کسری آموزش، آزادی و حقوق زنان مواجه است. در سال 2002 گزارش شد که تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای عربی کمتر از تولیدات کشور اسپانیا می باشد.

فریدمن می افزاید: راه رسیدن به دمکراسی در کشورهای عربی بسیار سخت و ناهموار است، اما آمریکا باید برای رسیدن به این هدف به آنها کمک کند.

وی در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: این تحولات فرصت مناسبی را برای آمریکا بوجود آورده تا از وابستگی به نفت خاورمیانه تا حدودی خود را خلاص کند.

فریدمن پیشنهاد می کند که درگام اول آمریکا باید یک دلار مالیات به مصرف کنندگان بنزین اضافه کند که این مبلغ می تواند 5 سنت در هر ماه و تا سال 2012 بخش عمده ای از کسری بودجه و بدهی های آمریکا را کاهش دهد.

به نظر وی این افزایش مالیات می تواند شرکتهای اتومبیل سازی را ترغیب به تولید ماشینهای برقی و با سوخت مناسب کند که در نتیجه وابستگی آمریکا به نفت کشورهای خاورمیانه کمتر خواهد شد.