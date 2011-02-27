گسترش نفوذ ایران معادلات منطقه را به کلی تغییر خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید رضا ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس سراسری مسئولین واحد بانوان حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحرکات در کشورهای اسلامی اظهار داشت: حوادث و رخدادهای دو سال اخیر در منطقه و کشور ما از آنجا که ریشه ها،عوامل و اهداف مشترکی دارد کاملا به یکدیگر مربوط و در قالب یک طراحی و برنامه منطقه ای تحلیل می شود.

وی افزود: در پشت سر حوادث فتنه در ایران، آمریکا،انگلیس و صهیونیست ها بوده اند و امروز نیز حمایت از دیکتاتورهای در حال سرنگونی منطقه و کنترل و مدیریت حوادث منطقه نیز از کارهای همان کشورها است.

ترقی تصریح کرد: باید فتنه 88 تا بهمن 89 و همچنین سوار شدن غربی ها بر امواج انقلاب مصر،تونس،لیبی و .. را در غالب یک نبرد میان خاور میانه اسلامی و خاور میانه بزرگ آمریکایی و نبرد بین اسلام و غرب و همچنین جنگ نرم آمریکا و غرب علیه بیداری اسلامی در منطقه دانست.

وی ادامه داد: قدرتی که امروز بتواند بحران ها،انقلاب ها و خیزش های منطقه را سوزن بانی و مدیریت کند آینده و مدیریت آن را شکل خواهد داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: قدرت سلطه گر آمریکا با تمام انرژی و توان دیپلماتیک سیاسی برای مدیریت و سوزن بانی تحولات منطقه وارد عمل شده و با اعزام کارشناسان سیاسی ، نظامی و امنیتی خود به منطقه این سیاست را دنبال می کند.

ترقی بیان داشت: فتنه 88 که به دستور و با طراحی آمریکا،انگلیس و صهیونیستها و بازیگری موسوی و کروبی و فتنه گران و حضور تماشاچیان بی بصیرت و ساکت از خواص و از فریب خوردگان از عوام در کشورما رخ داد بدین دلیل بود که جمهوری اسلامی را به خود مشغول کنند تا نتواند الگویی برای ملتهای منطقه شده و سیاست های خارجی منطقه ای خود را عملی سازد.

وی افزود: علی رغم همه تلاشهای دشمنان،افول قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه و حتی کشورهایی که اشغال نظامی کرده و متقابلا گسترش نفوذ ایران در منطقه واقعیتی انکار ناپذیر است که معادلات منطقه را به کلی تغییر خواهد داد .

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به موانع وحدت جهان اسلام اظهار داشت: حکومتهای دست نشانده در کشورهای اسلامی،سیاست های استعماری و تفرقه افکنانه انگلیس در منطقه،علمای وابسته و کج فهم وهابی و مدافع حکام جور و نا آگاهی و خواب آلودگی ملتهای اسلامی در برابر نقشه ها و توطئه های دشمنان از موانع بزرگ وحدت جهان اسلام و استقلال و آزادی ملتهای اسلامی است.



ترقی تاکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و تلاش ملتهای اسلامی برای انتقال پیام انقلاب به جهان موج بیداری اسلامی در ملتها و به ویژه جوانان به وجود آمده است و علمای مقاوم در برابر قیام ملتها مجبور به پذیرش خواست ملتها شده اند.



وی ادامه داد: سیاستهای استعماری انگلیس برای ایجاد و تشدید اختلاف میان شیعه و سنی علی رغم همه ترورها و کشتارها و نا امنی ها نتیجه ای نداده و القاعده و امثال آن در جهان اسلام رسوا شده است.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: اینک حکام دست نشانده غرب که در منطقه باقی مانده بودند که یکی پس از دیگری در حال سقوط اند و بنابر این جهان اسلام پس از سقوط این حکام به ابر قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.



ترقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فتنه سال 88 و برخی تحرکات در 25 بهمن گفت: استراتژی اقناع توانست ضمن ایجاد ریزش گسترده در طرفداران فتنه سبز ادعای دروغ سران فتنه در مورد تقلب در انتخابات را ابطال کند و وابستگی سران فتنه به دشمنان را به اثبات برساند و نتیجه این استراتژی موفق به صفر رسیدن سرمایه اجتماعی فرقه سبز و تنها ماندن سران فتنه است.



وی افزود: حادثه 25 بهمن اثبات کرد سران فتنه جز منافقین مسلح که قبلا از مردم عبور کرده بودند و رو در روی مردم کشورمان ایستاده و آنها را ترور کرده بودند مدافع و طرفداری ندارند.



معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: اتحاد کلمه قوای سه گانه برای محاکمه و مجازات سران فتنه به همراه مردم نشان از این حقیقت دارد که کشور یکپارچه در برابر سران فتنه ایستاده است.



وی ادامه داد: تلاش مذبوحانه شبیه سازی عده ای منافق در تهران با انقلاب و خیزش اسلامی مردم کشورهای اسلامی منطقه از خنده دار ترین اقدامات دشمن در وارونه سازی حوادث در افکار عمومی است.



ترقی در پیایان اظهار داشت: اعلام رسمی سران منافقین در خارج از کشور مبنی بر اینکه عملکرد سران فتنه دقیقا در راستای اهداف آنهاست و حمایت عجیب سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از سران فتنه حاکی از این حقیقت است که سران فتنه دقیقا در میدان دشمن بازی کرده اند که به عنوان خائن به آرمانهای انقلاب و ملت باید محاکمه و مجازات شوند.