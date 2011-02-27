وزیر خارجه وارد ژنو شد / نخستین سفر اروپایی صالحی در سمت جدید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس خلع سلاح جهانی و شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر دقایقی پیش وارد فرودگاه ژنو سوئیس شد.

هیئتی سیاسی و کارشناسی صالحی را در این سفر سه روزه همراهی می کنند.

محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در هیئت وزیر خارجه حضور دارد.

این نخستین سفر اروپایی علی اکبر صالحی بعد از تصدی پست وزارت خارجه است.

صالحی قرار است در این دو اجلاس بین المللی سخنرانی کند و در حاشیه آن با مقامات حاضر در ژنو دیدار و رایزنی داشته باشد.

به گزارش مهر، کنفرانس سالانه خلع سلاح سازمان ملل متحد در حالی از روز بیست و چهارم ژانویه در شهر ژنو آغاز شده است که خواست بسیاری از کشورهای جهان برای تعیین چارچوب زمانی به منظور خلع سلاح کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و الزامی شدن بند شش از معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای، تاکنون اجرایی نشده است.

کنفرانس سالانه خلع سلاح سازمان ملل متحد که از سال 1979 در دفتر این نهاد بین المللی در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود قرار است در سال 2011 در سه بخش زمانی- از 24 ژانویه تا اول آوریل، 16 ماه مه تا اول ماه جولای و دوم آگوست تا 16 سپتامبر- برگزار شود.

در هفته اول از بخش اول این کنفرانس بین المللی که از بیست و پنجم تا بیست و هفتم ژانویه در دفتر سازمان ملل متحد و با حضور بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، برنامه کاری این کنفرانس در سال جاری میلادی تعیین شده است.

65 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، انگلیس، برزیل و ترکیه از اعضای کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل هستند.

جلوگیری از وقوع جنگهای هسته ای،جلوگیری از رقابت های تسلیحاتی در فضا، توافق کشورهای غیر هسته ای برای جلوگیری از تهدید شدنشان توسط کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای، جلوگیری از تولید انواع جدیدی از سلاح های کشتار جمعی و همچنین سیستم های نوین تولید سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های رادیولوژیکی، برنامه جامع برای خلع سلاح به همراه شفافیت در تولید تسلیحات محورهای اصلی کنفرانس خلع سلاح سال جاری در شهر ژنو است.