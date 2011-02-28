پیشنهاد 19 طرح فرهنگی از سوی بهزیستی لرستان برای سفر دولت

مرتضی رحیمی چگنی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: بهزیستی استان لرستان برای دور سوم سفر ریاست جمهوری ۱۹ طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر شش میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان ارائه کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مصوبات دو سفر قبلی هیئت دولت در حوزه بهزیستی استان نیز بیان داشت: خوشبختانه همه مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری در این بخش اجرایی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان لرستان خواستار برنامه ریزی برای برگزاری دور سوم سفر هیئت دولت شد و ابراز امیدواری کرد که در دور سوم سفر رئیس جمهوری مصوبات بیشتری نسبت به دو سفر قبل برای سازمان بهزیستی به تصویب برسد.

رحیمی چگنی همچنین به برخی از اقدامات سازمان بهزیستی در دولت نهم و دهم اشاره کرد و بیان داشت: در دولت نهم و دهم کارهای خوب و قابل قبولی برای معلولین انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 9 هزار و 650 نفر از معلولین لرستانی دارای بیمه مکمل هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ نفر از معلولین تحت پوشش این سازمان در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند که بهزیستی بخش عمده هزینه تحصیلی این افراد را پرداخت می کند.

وی از ثبت نام بیش از پنج هزار مددجو در بانک مسکن مهر بهزیستی خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر ۵۰۰ واحد مسکونی برای معلولین در حال ساخت است که از پیشرفت خوبی برخوردار است.