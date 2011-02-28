مشکلات گلخانه های قزوین حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم شامگاه یکشنبه به همرا مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از دو مجتمع تولید و پرورش گل رز در روستای فارسیان قزوین بازدید کرد.

احمد عجم پس از بازدید از بخشهای مختلف گلخانه جواهری و گلخانه شرکت زرین گل فلق نسبت به پیگیری و حل مسائل و مشکلات پیش روی مجتمع های گلخانه قول مساعد داد.

گلخانه جواهری در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با 20 هزار گل پایه راه اندازی شده که بطور متوسط روزانه بین 250 تا 500 شاخه گل تولید و روانه بازار می کند.

با تاسیس این گلخانه برای پنج نفر به صورت مستقیم و 10 نفر به شکل غیر مستقیم شتغل ایجاد شده است.

استاندار قزوین در ادامه از گلخانه شرکت زرین گل فلق باز دید کرد.

این گلخانه در زمینی به مساحت شش هزار و 300 مترمربع و با کشت 42 هزار بوته گل رز بطور متوسط روزانه یک هزار و 300 شاخه گل تولید و روانه بازار می کند.

بازار مصرف این دو مجتمع، قزوین و شهرهای تهران، کرج، زنجان و آبیک است.

احمد عجم استاندار همچنین از مجتمع کشاورزی و دامپروری مافی واقع در روستای نجف آباد از توابع بخش مرکزی قزوین بازدید کرد.

این مجتمع در زمینی به مساحت 50 هکتار احداث شده و شامل یک واحد پرورش گاو شیری، مزرعه پرورش ماهی سردآبی و همچنین یک مجتمع گلخانه ای است. با احداث این مجتمع برای 70 نفر اشتغال ایجاد شده است.

واحد پرورش گاو شیری این مجتمع دارای هزار رأس گاو شیری است که روزانه 16 تن شیر تولید می کند و مقدار گوشت تولیدی این واحد صد و ده تن در سال است.

این واحد در سال 87 نیز به عنوان واحد دامی نمونه کشوری انتخاب و مورد تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفته است. استاندار در ادامه از مزرعه پرورش ماهی سردآبی بازدید کرد.

این مجتمع با ظرفیت تولید سالانه 35 تن ماهی قزل آلا در زمینی به مساحت هزار و100 متر راه اندازی شده و امسال هم به عنوان واحد نمونه کشوری شناخته شده است.

این مجتمع همچنین دارای یک واحد گلخانه با مساحت پنج هزار مترمربع است که در آن خیار، گوجه، بادمجان و انواع فلفل کشت و تولید می شود.