۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۱۵

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/

کارشکنی و جنگ روانی عرب‌ها/ کاروان پرسپولیس هنوز در فرودگاه است!

پلیس فرودگاه جده باعث معطلی طولانی کاروان پرسپولیس در سالن ترانزیت و خواستار انگشت نگاری و اسکن چشم اعضای این کاروان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کاروان سرخپوشان پس از ورود در ساعت 15:50 به فرودگاه جده تاکنون موفق به خروج از سالن ترانزیت این فرودگاه نشده است. پلیس این فرودگاه درخواست انگشت نگاری و اسکن چشم را از اعضای کاروان پرسپولیس داشته که این عمل با مخالفت حبیب کاشانی را در پی داشته است.

با این عمل مسئولان امنیتی فرودگاه جده و معطلی 5 ساعته، شائبه کارشکنی و ایجاد جنگ روانی پیش از بازی الاتحاد وجود دارد. تا زمان ارسال این خبر، حبیب کاشانی خواستار حضور سفیر ایران در عربستان برای رفع این مشکل شده است.
 
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار از فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه مهمان تیم الاتحاد خواهد بود. دیداری که در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد.
