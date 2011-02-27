به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کاروان سرخپوشان پس از ورود در ساعت 15:50 به فرودگاه جده تاکنون موفق به خروج از سالن ترانزیت این فرودگاه نشده است. پلیس این فرودگاه درخواست انگشت نگاری و اسکن چشم را از اعضای کاروان پرسپولیس داشته که این عمل با مخالفت حبیب کاشانی را در پی داشته است.

با این عمل مسئولان امنیتی فرودگاه جده و معطلی 5 ساعته، شائبه کارشکنی و ایجاد جنگ روانی پیش از بازی الاتحاد وجود دارد. تا زمان ارسال این خبر، حبیب کاشانی خواستار حضور سفیر ایران در عربستان برای رفع این مشکل شده است.