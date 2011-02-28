220 دستگاه اتوبوس در لرستان برای نوروز ساماندهی شد

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آغاز پیش فروش بلیط های مسافرتی نوروزی از هشتم تا 24 ام اسفندماه سالجاری، اظهار داشت: این طرح به خاطر شرایط ویژه مسافرتهای نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: پیش فروش اینترنتی بلیط های نوروزی ناوگان اتوبوسی استان نیز همزمان با سایر استانهای کشور از چهارم اسفندماه به مدت یک هفته آغاز شده و مسافرین متقاضی می توانند با مراجعه به سایت مرکزی سازمان راهداری به نشانی www.rmto.ir نسبت به پیش خرید بلیت مورد نیاز اقدام کنند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: نرخ بلیط ناوگان اتوبوس برون شهری لرستان برای سفرهای نوروزی افزایشی نخواهد داشت و قیمت بلیط سفرهای نوروزی براساس نرخ های اعلام شده طرح هدفمندی یارانه ها محاسبه می شود.

حیدری افزود: همچنین به منظور رفاه حال مسافران تمهیداتی اندیشیده شده و ناوگان اتوبوسی با حدود220 دستگاه، مینی بوس با یک هزار دستگاه و سواری کرایه ای با 750 دستگاه سازماندهی لازم را دیده اند.

وی از انجام هماهنگی با مراکز آموزشی و نظامی نظیر دانشگاهها و پادگانها خبر داد و از عموم مردم نیز خواست با برنامه ریزیهای مناسب از هم اکنون نسبت به تهیه بلیط سفرهای نوروزی خود اقدام کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان خاطر نشان کرد: همچنین باید در راستای ارتقاء ایمنی وسایل نقلیه و انجام سفرهای نوروزی تمامی رانندگان با مراجعه به مراکز مکانیزه معاینه فنی واقع در شهرستانهای خرم آباد و بروجرد نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند چرا که در صورت نداشتن مدارک قانونی و عدم الصاق برچسب انجام معاینه فنی از تردد وسائط نقلیه فاقد برچسب توسط پلیس راه جلوگیری خواهد شد.