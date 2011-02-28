بازسازی مدارس منطقه طرهان 10 سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین اسدی پور در جلسه بررسی وضعیت پروژه های آموزشی و نیازمندیهای منطقه طرهان در سخنانی اظهار داشت: دولت با توجه به کارهای بسیار خوبی که در بخشهای مختلف از جمله بخش فضاهای آموزشی انجام داده است علاقه مند است که در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم خدمات رسانی بیشتری داشته باشد که منطقه طرهان هم با توجه به محرومیتی که دارد باید مورد توجه ویژه و بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسیهای به عمل آمده برای تعمیرات مدارس منطقه طرهان به رقمی بالغ بر 580 میلیون تومان نیاز است و این در حالیست که جهت تعمیرات مدارس منطقه طرهان در سال گذشته کل اعتبار مورد نظر کمتر از50 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان افزود: اگر بخواهیم با وضعیت اعتبار سال 89 با فرض افزایش 20 درصدی و حتی با دو برابر شدن اعتبار حداقل 10 سال کار تعمیرات مدارس منطقه طرهان طول خواهد کشید.

اسدی پور گفت: این در حالیست که برای احداث 36 باب کلاس درس جدید، احداث 6 باب نمازخانه، 4 باب سالن ورزشی، بازسازی 85 کلاس تخریبی و خرید انشعابات مدارس این منطقه به رقمی معادل 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا مشکلات منطقه طرهان در بخش فضاهای آموزشی رفع شود.

وی افزود: دولت با کمک مجلس ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه را مصوب کردند که بر اساس این مصوبه اعتبار لازم برای بازسازی مدارس تخریبی در طی 3 سال در سالهای 90 تا 92 به نوسازی مدارس داده خواهد شد تا نسبت به تخریب و بازسازی مابقی مدارس تخریبی در استان اقدام کند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه طرهان نیز در این جلسه گفت: با وجود کارهای خوبی که نوسازی مدارس لرستان در چند سال اخیر در کل استان انجام داده بدلیل عمق محرومیت منطقه طرهان می طلبد که نوسازی مدارس و مسئولین استان توجه ویژه ای نسبت به این منطقه داشته باشند.

رحیمی با بیان اینکه بخشی از مدارس موجود در روستاهای منطقه طرهان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، افزود: عمده این مدارس در حال حاضر تخریبی و غیراستاندارد هستند.

وی گفت: تا قبل از شروع بازسازی مدارس در منطقه طرهان 13 باب مدرسه تخریبی وجود داشت که با همت دولت و نوسازی مدارس این تعداد مدرسه به 3 باب مدرسه کاهش پیدا کرد که با توجه به وضعیت نامناسب این مدارس امیدواریم این تعداد پروژه ها هم در آینده ای نزدیک بازسازی شوند.