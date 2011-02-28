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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۹

با روند کنونی اعتبارات؛

بازسازی مدارس منطقه طرهان 10 سال زمان می برد

بازسازی مدارس منطقه طرهان 10 سال زمان می برد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان گفت: در صورت استمرار روند کنونی تخصیص اعتبارات بازسازی مدارس بخش محروم طرهان 10 سال زمان خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین اسدی پور در جلسه بررسی وضعیت پروژه های آموزشی و نیازمندیهای منطقه طرهان در سخنانی اظهار داشت: دولت با توجه به کارهای بسیار خوبی که در بخشهای مختلف از جمله بخش فضاهای آموزشی انجام داده است علاقه مند است که در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم خدمات رسانی بیشتری داشته باشد که منطقه طرهان هم با توجه به محرومیتی که دارد باید مورد توجه ویژه و بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسیهای به عمل آمده برای تعمیرات مدارس منطقه طرهان به رقمی بالغ بر 580 میلیون تومان نیاز است و این در حالیست که جهت تعمیرات مدارس منطقه طرهان در سال گذشته کل اعتبار مورد نظر کمتر از50 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان افزود: اگر بخواهیم با وضعیت اعتبار سال 89 با فرض افزایش 20 درصدی و حتی با دو برابر شدن اعتبار حداقل 10 سال کار تعمیرات مدارس منطقه طرهان طول خواهد کشید.

اسدی پور گفت: این در حالیست که برای احداث 36 باب کلاس درس جدید، احداث 6 باب نمازخانه، 4 باب سالن ورزشی، بازسازی 85 کلاس تخریبی و خرید انشعابات مدارس این منطقه به رقمی معادل 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا مشکلات منطقه طرهان در بخش فضاهای آموزشی رفع شود.

وی افزود: دولت با کمک مجلس ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه را مصوب کردند که بر اساس این مصوبه اعتبار لازم برای بازسازی مدارس تخریبی در طی 3 سال در سالهای 90 تا 92 به نوسازی مدارس داده خواهد شد تا نسبت به تخریب و بازسازی مابقی مدارس تخریبی در استان اقدام کند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه طرهان نیز در این جلسه گفت: با وجود کارهای خوبی که نوسازی مدارس لرستان در چند سال اخیر در کل استان انجام داده بدلیل عمق محرومیت منطقه طرهان می طلبد که نوسازی مدارس و مسئولین استان توجه ویژه ای نسبت به این منطقه داشته باشند.

رحیمی با بیان اینکه بخشی از مدارس موجود در روستاهای منطقه طرهان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، افزود: عمده این مدارس در حال حاضر تخریبی و غیراستاندارد هستند.

وی گفت: تا قبل از شروع بازسازی مدارس در منطقه طرهان 13 باب مدرسه تخریبی وجود داشت که با همت دولت و نوسازی مدارس این تعداد مدرسه به 3 باب مدرسه کاهش پیدا کرد که با توجه به وضعیت نامناسب این مدارس امیدواریم این تعداد پروژه ها هم در آینده ای نزدیک بازسازی شوند.

کد مطلب 1263122

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