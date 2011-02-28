به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مجموعه نشستهای انجمن جامعه‏شناسی ایران، نشست "تیپ‌سازی در علوم اجتماعی؛ روش‌شناسی و روشهای تحقیق" توسط گروه علمی‏ـ تخصصی روش‏شناسی و روشهای تحقیق در علوم اجتماعی این انجمن با حضور دکتر نورالله پاشا یکشنبه هشتم اسفند در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

پاشا به دو رویکرد اصلی در تیپ‌سازی پرداخت و گفت: در رویکرد نخست تیپ‌سازی به عنوان ابزار تحلیلی و مفهوم‌سازی است اما در رویکرد دوم تیپ‌سازی به عنوان یک دسته‌بندی ساده و در سطح متغیرهای اسمی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی که در طول سخنرانی خود کوشید تنها به رویکرد نخست بپردازد، تیپهای اجتماعی در این رویکرد را وسیله‌ای برای مقایسه واقعیتهای اجتماعی و پدیده‌های مورد مطالعه دانست و تصریح کرد: من تلاش می کنم تعریفها و تفسیرهایی ارائه کنم که بر اساس آنها تیپ‌سازی روش‌شناسانه به عنوان ابزار تحلیلی واقعیتهای پیچیده اجتماعی تلقی می‌شود و نه فقط یک دسته‌بندی ساده و سطحی.

این پژوهشگر علوم اجتماعی با تأکید بر اینکه در سخنان خود به آراء و نظرات چهار اندیشمند یعنی وبر، دورکیم، زیمل و لازارسفلد می پردازد، افزود: وبر بر ساختن مفاهیم به "شیوه‌ تیپهای ایده‌آل" در علوم اجتماعی تأکید دارد نه تنها بر واقعیتهای محسوس. در این رویکرد تیپ‌سازی یک نگاه ایده‌آل و آرمانی است، یعنی انتزاع از واقعیتهای اجتماعی که محقق در آن نسبت به موضوع مورد مطالعه غلو کرده و موضوع را از سطح واقعیت اجتماعی جدا می کند. در اینجا تیپ به این معناست که یک امر قابلیت تعمیم دارد و نه اینکه بر اساس واقعیتهایی خاص باشد.

وی ادامه داد: تیپ‌سازی چارچوبی است که در آن برخی واقعیتها با توجه به شباهتها و تفاوتهایشان دسته‌بندی می‌شوند، سپس در این چارچوب در رابطه با واقعیتها غلو شده و در نهایت واقعیتهای محسوس به سطحی انتزاعی به منظور تعمیم انتقال می‌یابند.

پاشا تیپ‌سازی در نظریه وبر را بر مبنای تیپ ایده‌آل دانست و گفت: در این نظریه محقق واقعیتهای پراکنده جدا از هم را برای ساختن یک واحد تحلیلی در کنار هم قرار می‌دهد. او این کار را با تأکید کردن، حذف کردن و جایگزین کردن یک کلیت عقلانی و به هم پیوسته به جای یک واقعیت ناهمگون، پراکنده و بی‌ربط انجام می‌دهد. در نتیجه وبر تیپ ایده‌آل را به عنوان تأکید یک‌جانبه یک یا چند نقطه‌نظر در یک ساخت تحلیلی واحد توضیح می‌دهد.

وی گفت: وقتی ما تیپ ایده‌آل ایجاد می‌کنیم، در واقع ایده‌های خود را در فرآیند پیچیده انتزاع کردن با واقعیت مقایسه می‌کنیم و بنابراین می‌توان گفت کار تیپ ایده‌آل فراهم کردن زمینه برای چنین مقایسه‌ای است.

پاشا یادآور شد: یکی از مراحل مهم در تیپ‌سازی از نظر وبر "انتزاع کردن" است که در واقع ابزاری روش‌شناسانه به منظور تبیین واقعیت است. در اینجا پس از آنکه ما ویژگیهای اصلی یک موضوع را کشف کردیم، شباهتها و تفاوتهای آن را تشخیص می‌دهیم و سپس این موضوع را از سطح واقعیتهای محسوس فرا می‌بریم. بنابراین انتزاع کردن نوعی جدا شدن از اجزای فردی واقعیت، قاعده بخشیدن به تجربیات فردی و فرمول‌بندی یا مفهوم سازی برای قاعده‌مند کردن تجربیات بعدی ماست.

پاشا در ادامه به سطوح و مراحل چندگانه تیپ‌شناسی وبر پرداخت و گفت: از نظر وبر در بحث تیپ‌شناسی نخست باید ویژگیهای خاص موضوعات اجتماعی مسئله‌دار شناسایی شوند تا پس از تعریف تیپ ایده‌آل پدیده بر حسب خصوصیات مشترکش، پویاییهای ذاتی آن پدیده بر حسب سطوح ساختاری واقعیتها تحلیل شده، مراحل ویژه فرهنگی یک فرآیند تاریخی بازسازی و ویژگیهای عقلانی واقعیتها تفسیر شوند. در نهایت هم پس از انتزاع کردن و طبقه‌بندی کنشهای کارکردی تیپها، مشخصات تیپ ایده‌آل ساخته محقق با واقعیت مقایسه می‌شوند.

این پژوهشگر علوم اجتماعی سپس به بحث درباره تیپهای کارکردی در رویکرد امیل دورکیم، دیگر جامعه‌شناس قرن بیستم پرداخت و تصریح کرد: دورکیم به جای تیپ شخصی به تیپ اجتماعی توجه دارد چرا که وی اساساً در قبال این موضع که به پدیده‌های جامعه‌شناسانه و پدیده‌های روان‌شناسانه به یک نحو نگریسته شود، موضع می‌گیرد.

وی با ذکر مثال خودکشی در نظریه تیپ‌سازی دورکیم خاطرنشان کرد: برای ساختن تیپهای اجتماعی خودکشی، ما نباید آن را مستقیماً بر اساس خصوصیات توصیفی اولیه آن طبقه‌بندی کنیم، بلکه باید بر اساس علتهایی که موجب آن می‌شوند طبقه‌بندی صورت گیرد. به بیان دیگر باید بدون پرسش از علت تفاوتها، نخست به شرایط اجتماعی‌ای که موجب آن شده‌اند، پرداخت و سپس این شرایط را در طبقات مجزا بر اساس تفاوتها و شباهتها گروه‌بندی کرد.

پاشا ضمن بیان این نکته که از نظر دورکیم محقق باید تا آنجا که ممکن است تعداد زیادی از موارد مورد مطالعه را مشاهده کند، گفت: البته باید مواردی را که مربوط به خصوصیات ذهنی است کنار گذاشت. اگر همه موارد مطالعه شده خصوصیات اساسی یکسانی داشته باشند باید در یک طبقه قرار گیرند، در غیر این صورت آنهایی که فرق زیادی دارند بر اساس تفاوتها و شباهتهایشان در گروههای مختلف قرار خواهند گرفت.

وی افزود: با دقت در نظرات دورکیم درباره تیپ‌سازی می‌توان دریافت که تنها یک دسته‌بندی از خودکشی وجود ندارد بلکه تیپهای تفسیری گوناگونی را می‌توان در نظر گرفت که معطوف به ریشه‌های علی خودکشی نیز هستند به این معنا که به عنوان مثال در تیپهای سه‌گانه خودکشی به نوعی دلایل خودکشی نیز مدنظر قرار می‌گیرند. مثلاً خودکشی ناهنجارانه نوعی تیپ خودکشی است که به شرایط اجتماعی که موجب آن می‌شوند نیز توجه دارد.

این پژوهشگر علوم اجتماعی سپس به سطوح و مراحل تیپ‌شناسی در نظریه دورکیم پرداخت و گفت: دراینجا نخست بر خصوصیات ویژه گروه مورد مطالعه تمرکز شده و تیپ اجتماعی بر حسب ویژگیهای مشترک تعریف می‌شود. پس از آن با تأکید بر خصوصیات عمومی مربوط و جستجوی روابط علی بین واقعیتهای اجتماعی و موضوع مورد مطالعه و نیز تمرکز بر داده‌های کمی به منظور تبیین روابط علی، چارچوبی مفهومی در شکل جمعی حاصل می‌شود.

پاشا در ادامه به نظریه تیپهای صوری گئورگ زیمل پرداخت و سخنان خود را این گونه پی گرفت: زیمل معتقد است که ارزش و واقعیت، زبانهای متفاوتی هستند که منطقاً با مدلولهای خاصی در این دنیا مرتبطند و در چارچوب آرمانی خودشان معتبرند. بنابراین تیپهایی که محقق می‌سازد در واقع پلی است که زبان واقعیت و زبان ارزشی را به هم مربوط می‌سازد.

وی افزود: زیمل با اغراق کردن بیش از حد در تیپهای خود، در واقع آنها را از سطح واقعیت می‌کَنَد و مفهومی انتزاعی از پدیده‌های اجتماعی یاد شده می‌سازد که این تیپها با سطح انتزاعی بالا قابلیت تعمیم به همه موارد آن پدیده در همه جوامع را خواهند داشت. این قابلیت تعمیم و انتزاع بالا ما را به یاد مفاهیم و اصطلاحات رایج در علوم تجربی می‌اندازد. بنابراین تیپ‌سازی زیمل نوعی دیالکتیک انتزاع و واقعیت یک پدیده یا مفهوم است.

این پژوهشگر مسایل جهانی شدن و زندگی روزمره سطوح و مراحل چندگانه تیپ‌شناسی زیمل را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در نظریه زیمل پس از توصیف همه ویژگیهای قابل مشاهده و تصویر کردنی جامع از واقعیتی معین، پیدا کردن شباهتها و اختلافهای عام پدیده و نیز خصوصیات غیرمعمول پدیده‌ها و با تمرکز بر صورتهای خاص کنش اجتماعی، تیپهای انتزاعیتر بر اساس واقعیتهای عینی بازسازی می‌شوند.

وی در ادامه به نظریات چهارمین اندیشمند علوم اجتماعی درباره تیپهای کمی در رابطه با تیپ‌سازی پرداخت و گفت: لازارسفلد تیپ‌شناسی را به عنوان طبقه‌بندی قابل فهم موارد و موضوعات تعریف می‌کند که محقق ویژگیهای زیادی از آن را در اختیار دارد و آنها را در ترکیبی خاص وارد می‌کند. از نظر وی مفهوم تیپ همیشه به اجزای خاصی از ویژگیهای عددی موضوع بر می‌گردد که از آن با عنوان "ترکیب ویژگیهای عددی" یاد می‌کند و آن را نتیجه شمارش خصوصیات تیپها می‌داند.

پاشا تیپ‌سازی را در نظر لازارسفلد شامل سه مرحله عنوان کرد که اصطلاحاً عملیات تیپ‌سازانه نامیده می‌شود: مرحله نخست، تحویل است و شامل فرآیندی می‌شود که طی آن دسته‌بندی ترکیبهای ویژگیهای عددی یک پدیده، ویژگیهای بیشتر از یک مورد را در بر می‌گیرد. در مرحله دوم یعنی تفریق، جور کردن تیپها بر اساس قواعد و ویژگیهای معین که با دیگر تیپها قابل تمایز و افتراق باشند مدنظر بوده و در نهایت در مرحله تبدیل، تبدیل واقعیت اجتماعی به عدد و بررسی روابط بین آنها و نیز تبدیل دوباره این ماتریکس به مفهوم و تیپ لحاظ می‌شود.

وی در ادامه خصوصیات تیپ‌سازی لازارسفلد را چنین برشمرد: طبقه‌بندی نظام‌مند از تیپها بر حسب ساختار منطقی در موقعیتهای مشخص، مراجعه به ترکیبهای خاص ویژگیهای یک پدیده، تقلیل نظامی از تیپها به نسبتها و ماتریکس عددی و در نهایت تبدیل نسبتهای عددی به تفسیرهایی از واقعیتهای مورد مطالعه بر مبنای تحلیل داده‌های آماری.

این پژوهشگر علوم اجتماعی سپس با اشاره به اینکه تیپ‌سازی در کل، فرآیند تعریف، مقایسه، کشف خصوصیات ویژه پدیده مورد مطالعه، انتزاع کردن و طبقه‌بندی تیپهاست، گفت: این فرآیند یک مرحله بسیار مهم روش‌شناسانه در علوم اجتماعی است. بنابراین با توجه به نوع تیپ‌سازی یک پژوهشگر می‌توان سطح توانایی او را هم در عرصه نظری و هم در روش مورد ارزیابی قرار داد.

پاشا در پایان تصریح کرد: تیپ‌سازی تنها روشی برای محققان کلاسیک نبود بلکه امروزه هم آثار ماندگاری در علوم اجتماعی وجود دارد که در آنها تیپ‌سازیهایی قابل توجه یافت می‌شود که در این رابطه می‌توان از کتاب "نظم اشیاء" میشل فوکو نام برد که از "تیپ‌سازی بر اساس مقایسه" در علوم اجتماعی سخن می‌گوید.