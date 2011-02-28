خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین چهل و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور با قهرمانی تیم قزوین به پایان رسید.

مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک ساساکی ها شوتوکان که به میزبانی استان قزوین در اقبالیه برگزار شده بود با قهرمانی استان قزوین به پایان رسید.

در این رقابتها که در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، 220 کاراته کا از 10 استان کشور حضور داشتند که در پایان تیم استان قزوین با مجموع 16 مدال طلا، 17 نقره و 28 برنز با اقتدار قهرمان ایران شد.

همچنین تیم کرمانشاه با کسب هفت مدال طلا و سه برنز نائب قهرمان شد و تهران با دریافت سه مدال طلا، سه نقره و شش برنز به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز در سالن میلاد اقبالیه برگزار شد.

تیم کاراته استان قزوین چندی پیش نیز در جریان برگزاری مسابقات بین المللی کاراته که با حضور 31 تیم داخلی و خارجی و با حضور 740 کاراته کا به میزبانی اصفهان برگزار شده بود به مقام ارزنده نائب قهرمانی دست پیدا کرده بود.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور در مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور تیم قزوین در قسمت چپ دست ها نائب قهرمان شد و در قسمت راست دست ها به مقام سوم دست یافت.

در این رقابتهای دوروزه که با شرکت 300 ورزشکار از 16 استان کشور در گرگان برگزار شد در قسمت چپ دست ها تیم گلستان قهرمان شد و قزوین در رده دوم جای گرفت و تیم لرستان سوم شد.

در قسمت راست دست ها هم گلستان به قهرمانی رسید، لرستان در مکان دوم ایستاد و قزوین توانست در سکوی سوم جای گیرد.

مشخص شدن افراد برتر مسابقات اسنوکر

تیم های برتر مسابقات اسنوکر جام فجر استان قزوین مشخص شدند.

در پایان این رقابتها تیم مقدم بر سکوی قهرمانی ایستاد، عبدالحسینی نائب قهرمان شد و تیم های حمیدی راد و خدایی هم بطور مشترک در مکان سوم قرار گرفتند.

در این رقابتها 30 تیم شرکت داشتند.

آغاز هفته شانزدهم بسکتبال باشگاههای کشور

در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور عصر دوشنبه کاسپین قزوین میزبان شرکت ملی حفاری است.

این بازی ساعت 16 در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی قزوین انتخاب شد

در مجمع انتخاب رئیس ورزشهای همگانی استان قزوین محمد رضایی به مدت چهارسال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

صعود نیمه تمام به قله سیالان

شرایط جوی نامناسب، مانع صعود کوهنوردان به قله سیالان شد.



اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: از 32 کوهنوردی که چهارشنبه برای فتح قله چهارهزار و250 متر سیالان الموت به این منطقه عزیمت کرده بودند، 25 نفر موفق به صعود تا ارتفاع چهارهزار متری این کوه به نام خرتیزک شدند.

وی افزود: هم اکنون تمامی کوهنوردان عزیمت کرده به قله سیالان در سلامت جسمی کامل به سر می برند و به شهر قزوین بازگشته اند.



32 کوهنورد از استان های قزوین، تهران، البرز، همدان، مازندران، زنجان و کرمانشاه روز چهارم اسفند ماه صعود خود را برای فتح قله سیالان الموت طی چهار روز آغاز کرده بودند.