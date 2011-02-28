اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم دونفره محمدحسینی، محسن مزرعه از استان گلستان قهرمان دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی شدند.

این مسابقات با برگزاری ۲۵ مسابقه طی ۳ روز در زمینهای تنیس ساحلی بندرعباس برگزار شد و تیم دونفره محمدحسینی، محسن مزرعه از استان گلستان با نتیجه ۲بر ۱ بر تیم دونفره احسان نورزاده و حمید اکبری از تهران غلبه کرد و عنوان قهرمانی و جایزه ویژه تیم اول را به خود اختصاص دادند.

تیم‌های دونفره گودرزی، سهرابی از تهران و سعیدی، بیرجندی از بیرجند به مقام سو م مشترک دست یافتند.

در پایان جوایز قهرمانان توسط شیرخانلو رئیس هیئت تنیس استان هرمزگان، جمشیدی رئیس کمیته تنیس ساحلی و مهدویان سرداور این دوره به آنان اهداء شد.

مرحله سوم و پایانی انتخابی تیم ملی تنیس ساحلی قبل از پایان امسال در یکی از استانهای شمالی کشورمان برگزار خواهد شد.

آزادشهر قهرمان وزنه برداری نوجوانان استان

مسابقات وزنه برداری رده سنی نوجوانان قهرمانی استان به میزبانی شهرستان آزادشهر با حضور تیمهای گرگان، مینودشت، آزادشهر،علی آباد، آق قلا و تختی گرگان برگزار شد که در پایان تیم آزادشهر قهرمان شد و تیمهای گرگان و تختی گرگان دوم و سوم شدند.

گلستان قهرمان مسابقات تنیس روی میز بانوان کشور

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بانوان بزرگسال کشور کشور، در اصفهان با شرکت 29 استان برگزار شد که تیم گلستان با غلبه بر تهران مقام قهرمانی را کسب کرد.

در مرحله نیمه نهایی تیم گلستان به مصاف اصفهان رفت و 3 بر 1 به پیروزی دست یافت و در فینال نیز توانست 3 بر صفر تهران را شکست دهد و قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

در این مسابقات بعد از تیم گلستان و تهران که مقام اول و دوم را بدست آورده بودند تیمهای مازندارن و اصفهان بطور مشترک مقام سوم را کسب کردند.