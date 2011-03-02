بیمه ایران در استان قزوین ۱۸۹میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خسارت پرداختی برای ۷۱ هزار و ۲۶۶ بیمه نامه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این رقم درمدت مشابه سال قبل ۱۶۶ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۲۴۲ هزار ریال برای ۲۲ هزار و ۵۵۵ بیمه نامه بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین گفت: این رقم درمدت مشابه سال قبل ۲۳۷هزار و۵۹۲ بیمه نامه به مبلغ ۲۵۳ میلیارد و۹۷۰ میلیون و ۸۲۵هزار ریال بوده است.

ملکی در ادامه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را حق بیمه شخص ثالث با ۸۳ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و۱۶۰ هزار ریال برای هفت هزار و ۷۱۹ بیمه نامه اعلام کرد و یادآورشد: این رقم درمدت مشابه سال قبل ۷۵میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۷۶۳ هزار ریال برای ۹ هزار و ۴۷۱ بیمه نامه بوده است.

وی سهم حق بیمه ثالث از کل پرتفو را ۴۴ درصد و ضریب خسارت نسبت به حق بیمه شخص ثالث را ۸۱ درصد اعلام کرد.

این مسئول همچنین حق بیمه دریافتی ازبیمه گزاران بیمه شخص ثالث در نیمه نخست امسال را ۱۲۵ میلیارد و۲۳۸ میلیون و۶۰۷هزار ریال برای ۸۴هزار و۹۶۸ بیمه نامه ذکر کرد و اظهارداشت: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۳۷ میلیارد و هشت میلیون و ۷۰۲ هزار ریال برای ۹۸ هزار و۱۶۲ بیمه نامه بوده است.

ملکی درادامه به تفکیک خسارتهای پرداختی برای رشته های مختلف بیمه ای پرداخت وافزود: ازمجموع خسارتهای پرداختی در نیمه نخست امسال یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون و۵۲۲ هزار ریال مربوط به آتش سوزی، ۶۰۸ میلیون و ۹۱۳ هزار ریال باربری، ۱۱ میلیارد و۹۸۵ میلیون و۹۵۴هزار ریال بیمه بدنه اتومبیل، ۲۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۲۱۲ هزار ریال مازاد (مالی + دیه) بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین، پرداخت یک میلیارد و ۳۳۳میلیون و۵۷۰میلیون ریال برای بیمه نامه سرنشین، ۱۸میلیون و ۴۰هزار ریال برای بیمه نامه تمام خطر، شش میلیارد و۸۷۳ میلیون و ۴۹۶هزار ریال برای بیمه نامه مسئولیت، سه میلیارد و ۵۰۸ میلیون و۷۶۱هزار ریال بیمه عمر، یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون و۳۴۸ هزارریال بیمه حوادث و۵۸ میلیارد و ۴۳میلیون و ۷۳۸هزار ریال نیز برای بیمه نامه درمانی و ۶۰ میلیون ریال برای بیمه نامه عمر کارکنان دولت را از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان دانست.

استان قزوین با یک میلیون و ۱۴۳هزار نفر جمعیت دارای ۷۶ دفترنمایندگی، سه شعبه فعال و سه شرکت خدمات بیمه ای است.